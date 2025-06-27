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雲林13偏鄉無眼科、皮膚科 縣府自購設備與大醫院開辦遠距會診

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府去年啟動智慧繁星新醫療計畫，自籌經費購買眼科、皮膚科所需檢查設備，優先在7鄉鎮衛生所開辦遠距眼科、皮膚科門診，預計年底前將再增加大埤、元長兩衛生所提供服務，圖為患者在衛生所進行檢查。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣府去年啟動智慧繁星新醫療計畫，自籌經費購買眼科、皮膚科所需檢查設備，優先在7鄉鎮衛生所開辦遠距眼科、皮膚科門診，預計年底前將再增加大埤、元長兩衛生所提供服務，圖為患者在衛生所進行檢查。圖／雲林縣衛生局提供

健保署公告雲林縣有13鄉鎮醫療不足，尤其眼科、皮膚科多集中在都會區，為改善醫療資源不均，縣府去年啟動智慧繁星新醫療計畫，自籌經費購買眼科、皮膚科所需檢查設備，優先在7鄉鎮衛生所開辦遠距眼科、皮膚科門診，預計年底前將再增加大埤、元長兩衛生所提供服務。

雲林縣口湖、台西、四湖、水林、崙背、古坑、林內、大埤、元長、莿桐、二崙、東勢、褒忠13鄉鎮為健保署公告西醫醫療不足地區，因眼科、皮膚科多集中在都會區，13鄉鎮幾乎無眼科或皮膚科診所，甚至兩科全無，卻因非山非市特性，不適用健保改善山地離島地區醫療資源計畫給付條件。

雲林縣衛生局長曾春美說，為改善醫療資源不均，縣府去年啟動智慧繁星新醫療計畫，由縣府自籌經費購買眼底鏡、裂隙燈、皮膚鏡、遠距會診平台系統、糖尿病視網膜病變AI輔助判讀系統等遠距醫療所需檢查設備，與台大雲林分院、若瑟醫院、雲林長庚醫院等6家急救責任醫院及台中榮民總醫院、中國附醫、彰基醫院合作，開辦遠距眼科、皮膚科專科門診遠距會診服務。

遠距眼科、皮膚科去年優先在口湖、台西、四湖、水林、崙背、古坑、林內等7鄉鎮衛生所開辦，民眾到衛生所完成檢查後，由衛生所依科別排班時間，與值班醫院遠距會診，多家醫院由主任級醫師提供服務，去年7至12月已服務眼科57人次、皮膚科22人次，今年截至6月24日兩科已服務逾百人次。

曾春美表示，雖然遠距會診患者人數遠少於都會地區，但卻可大幅減少偏鄉民眾就醫不便，為讓西醫醫療不足地區的民眾都能獲得醫療服務，今年已追加預算購置遠距醫療所需檢查設備，預計年底前新增大埤、元長兩衛生所開辦遠距眼科、皮膚科專科門診遠距會診服務，並逐步將服務範圍擴及醫療不足13鄉鎮。相關遠距會診服務時間請洽當地衛生所。

雲林縣府去年啟動智慧繁星新醫療計畫，自籌經費購買眼科、皮膚科所需檢查設備，優先在7鄉鎮衛生所開辦遠距眼科、皮膚科門診，預計年底前將再增加大埤、元長兩衛生所提供服務，圖為患者在衛生所進行檢查。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣府去年啟動智慧繁星新醫療計畫，自籌經費購買眼科、皮膚科所需檢查設備，優先在7鄉鎮衛生所開辦遠距眼科、皮膚科門診，預計年底前將再增加大埤、元長兩衛生所提供服務，圖為患者在衛生所進行檢查。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣府去年啟動智慧繁星新醫療計畫，自籌經費購買眼科、皮膚科所需檢查設備，優先在7鄉鎮衛生所開辦遠距眼科、皮膚科門診，預計年底前將再增加大埤、元長兩衛生所提供服務，圖為皮膚科遠距會診。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣府去年啟動智慧繁星新醫療計畫，自籌經費購買眼科、皮膚科所需檢查設備，優先在7鄉鎮衛生所開辦遠距眼科、皮膚科門診，預計年底前將再增加大埤、元長兩衛生所提供服務，圖為皮膚科遠距會診。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣府去年啟動智慧繁星新醫療計畫，自籌經費購買眼科、皮膚科所需檢查設備，優先在7鄉鎮衛生所開辦遠距眼科、皮膚科門診，預計年底前將再增加大埤、元長兩衛生所提供服務，圖為皮膚科遠距會診。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣府去年啟動智慧繁星新醫療計畫，自籌經費購買眼科、皮膚科所需檢查設備，優先在7鄉鎮衛生所開辦遠距眼科、皮膚科門診，預計年底前將再增加大埤、元長兩衛生所提供服務，圖為皮膚科遠距會診。圖／雲林縣衛生局提供

遠距 衛生所 皮膚科

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