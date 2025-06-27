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嘉義文化科技基地遭批花錢沒成果 翁章梁：給年輕人返鄉機會

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義文化科技基地今天遭批花錢沒成果，設備、課程全靠公帑。聯合報系資料照
嘉義文化科技基地今天遭批花錢沒成果，設備、課程全靠公帑。聯合報系資料照

嘉義縣政府文化觀光局在蒜頭糖廠成立嘉義文化科技創新基地，2023年起斥資8千多萬元營運。有議員今質詢批，結案至今沒看到顯著成果，今年還要再編500萬元開辦課程，質疑成效不彰。縣長翁章梁說，目標是扶植在地青創團隊，給年輕人一個返鄉機會。

詹琬蓁說，文化科技基地得標廠商在外縣市也有基地標案，透過嘉義、花蓮、台東標案相互交流，每個地方都拿錢，成果報告只要寫跨縣市交流就好，AI數位學院課程今年要再編500萬元，質疑經費和設備都是政府出錢，一直花錢讓這間公司做，已花8千萬元卻成效不彰。

文觀局長徐佩鈴說，2023起斥資8千多萬元，其中1930萬元是基地營運經費，以及活動及設備經費，包括新港3D虎爺投影、鄒族全息投影楓的孩子，活動後軟硬體移至創新基地，供學生及企業參訪觀摩使用，廣播文物館、太空教育館舉辦沈浸體驗後設備留在原地使用。

徐佩鈴指出，文觀局會向基地要求KPI，也由基地向文策院、文化部、數發部爭取經費，挹注嘉義文化科技發展，去年結合外縣市30家新創產業，與嘉義縣8家青創團隊共創作品，並成立跨局處合作協力平台，由副縣長劉培東作為召集人，為嘉義科技能量做準備。

翁章梁說，嘉義縣是一個農業縣，持續嘗試轉型發展科技，很多年輕人在做新創科技、電影後製等工作，已經花了8800萬元，好不容易弄了一個基地，也累積一個團隊，他認為應該讓團隊繼續經營，扶持團隊繼續成長，給年輕人一個返鄉工作的機會，讓人才留在在地深耕。

年輕人 團隊 嘉義

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