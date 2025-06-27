台南興濟宮X南警五分局「虎力五保庇」限量聯名小神衣 30日登場

民間信仰中「虎爺」不僅為守廟之神，還能保佑孩童平安長大，而府城祀典興濟宮供奉的「虎爺公」因造型威風又可愛更有極高人氣，將於虎爺生日當天與轄區第五分局推出全台首件「虎力五保庇」限量小神衣，期能結合宗教文化與警察反詐、交通安全宣導，守護地方平安。

去年五分局與三山國王廟聯名的獨山國王小神衣詢問度極高，反應熱烈，而今年也請到同一位設計師鍾有樺操刀，設計「虎力五保庇」限量小神衣。

鍾有樺表示，小神衣正面底圖是虎紋加上廟裡虎爺公特有的五爪，除了趨吉避凶外，還寓意「虎虎生風」，再加上威風凜凜的虎爺公，以及用金線繡出興濟宮虎爺特愛的炸雞，呈現俏皮的反差；背面則是警察制服，以及搭配特製的螢光綠線繡出勤務用反光背心，展現警察勤務多元及工作辛勞。

虎爺在興濟宮是保生大帝的座騎，也是神明出巡時重要的開路先鋒，除了驅邪避害、化解災厄、助人財運亨通，更是孩童的守護神，所以這次也推出少量「寶寶夾款」小神衣，讓家長替孩子別在衣服上保平安。

董事長林淑華說，虎爺有守護廟堂、村莊與城市的神威，與警察守護百姓生活種種、打擊罪犯、懲凶除惡的形象不謀而合，小神衣整體寓意「如虎添翼」、「萬夫莫敵」，屆時會贈予第五分局每位員警，保佑人民保母執勤同時也能平平安安。

農曆6月6日虎爺聖誕日正午(國曆6月30日)，廟方將與五分局推出限量小神衣，將由董事長林淑華與分局長洪宏榮共同舉行過爐祈福儀式。當天替虎爺祝壽外，還會舉辦捐血活動，希望民眾都能捲起衣袖響應公益，捐血的民眾還能當場得到限量小神衣。