影／「新生代唱跳女神」甄馨南漂開冰店！粉絲開心：眼睛嘴巴都吃冰淇淋

有「新生代唱跳女神」、「最正宮廟禮生」稱號的甄馨，經常以禮生身分參與各地宮廟慶祝遶境儀式及喜宴，外型亮眼，曾上電視節目表演，活躍演藝圈，最近南漂嘉市與友人合夥開「抵嘉義式冰店」，炎炎夏日，結合在地食材與創意口味，吸引粉絲與冰品愛好者朝聖，她穿著清涼，男粉絲開心說，「嘴巴吃冰淇淋、眼睛也吃冰淇淋。」

2020年，甄馨因在廟裡替人問事受到媒體及綜藝界關注，迅速爆紅，被譽為「最美通靈禮生」，氣質出眾身材修長，個性活潑親民，吸引大量粉絲追隨，建立品牌形象。2023年以通靈歌手身分進軍華語樂壇，發行雙主打單曲「打勾勾」與「暗戀」。

甄馨活躍演藝圈，參與電影「角頭2」、多部MV與戲劇及綜藝節目，累積超過52萬粉絲。她也曾獲選台灣模麗之星選美季軍，展現多元才華。2024發行實體寫真集，2022發行個人公益桌曆，今年受邀擔任嘉市咖啡節代言人宣傳。

這次跨足冰品創業，是甄馨首度投入實體店經營。她與嘉義友人合資在嘉市文化路商圈民族路開「抵嘉冰店」，每天有10多種不同義式冰淇淋口味，強調當季水果現切現打，在地牛奶＋天然果泥、無香精、無乳化劑、無化學濃縮汁，每球都是低脂低糖，大人小孩都可吃，無負擔也不怕變胖。

甄韾說，她是台北人，以前沒想過會來嘉創業，當禮生、通靈歌手全台接案跑商演，認識嘉義朋友、老闆，受他們幫助，感受嘉義人情味，愛上這裡慢步調輕鬆自在生活，決定和朋友投資開店，當禮生、網紅有時效性，她是資深者，要為未來想，要有穩定副業，現有穩定客源，各地粉絲常來店捧場。