嘉義停電近2萬戶修復 氣象署預警午後仍有強降雨

嘉義縣市這幾天出現高溫午後暴雨遽烈天氣，昨天下午5點40分起1小時雨量最多達113.5毫米，集中水上鄉，短延時強降雨伴隨雷擊閃電，造成1萬7千戶停電，多處積淹水，台電嘉義區處搶修，昨晚9時全部復電；嘉義氣象站說，受對流雲旺盛，高層冷心低壓影響，今天午後仍可能出現短延時強降雨遽烈天氣，提醒民眾注意防範。

嘉義氣象站說，高溫炎熱，對流雲旺盛，高層冷心低壓影響，易出現短延時強降雨，有時伴隨雷擊閃電，降雨熱區不易預測，如同「擲骰子」般隨機出現，短延時強降雨雨帶長短不一，下午仍有可能出現短延時強降雨遽烈天氣。

台電嘉義區處說，昨晚短延時強降雨伴隨強風、雷擊，破壞力有如颱風，停電區域集中水上鄉，原因是短延時強降雨伴隨雷擊，造成線路中斷停電，台電員工加班搶修，昨晚9時全部復電，因應下午仍可能出現短延時強降雨遽烈天氣，搶修人員做好準備待命。

縣府指出，昨天豪雨共2處積淹水，目前都退水，包括新港鄉西庄村，淹水深度最深2.4公分，以及民雄鄉山中村，最大淹水深度約12.7公分，未傳出災情。另水上鄉民眾反應道路積水，雨水流進家中，每逢大雨就會這樣，盼改善排水問題。