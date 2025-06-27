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木黴菌種花生減病害 雲林上百農民觀摩

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林花生已進入產季，但近來雨多，農民擔憂引發果莢黑斑病影響收成，昨參與農改場辦新菌種的觀摩會。記者蔡維斌／攝影
雲林花生已進入產季，但近來雨多，農民擔憂引發果莢黑斑病影響收成，昨參與農改場辦新菌種的觀摩會。記者蔡維斌／攝影

雲林為國內花生最大產地，今年氣候影響採收延後，品質佳價格好，產地價每台斤逾50元，但近來雨多，農民擔憂引發「果莢黑斑病（黑冇病）」影響收成，有人趕緊搶收；虎尾鎮農會指出，預計未來一、兩周盛產，價格才會趨於平穩。

縣府農業處指出，北港、元長、虎尾、土庫是雲林花生最大產地，年產量約3.7萬公噸，今年1期花生種植面積約3904公頃，受氣候影響採收延後，預估本月底進入盛產期。

許姓農民表示，今年1期作花生品質佳價格又好，只是最近大雨連連，農民都擔心土壤潮濕引發果莢黑斑病，紛紛搶收，因一旦染病損失可達5到8成。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉說，年初鋒面影響花生成長，原本端午節前後採收，今年晚收約兩周，所以花生存貨量少需求多，價格漲至每台斤52至53元，估未來一、兩周盛產，價格將趨平穩。

台中農業改良場則與業界研發「特根生」木黴菌，改善土壤的肥料，可讓花生果莢良率提高兩成以上，昨到雲林辦觀摩會，帶領參觀實驗花生田，吸引上百農民參加；台中農改場研究員陳俊位說，該菌種使用方便，適合以土壤混拌，可有效促進根系發展，增強吸收力與抗病力，提升植株健壯度，目前已由興農公司技轉量產。

農民說，使用木黴菌，病害明顯減輕，植株高度、根系粗壯度與果實結實率「效果看得見」。

雲林 農民 農業

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