台南南區人潮湧、停車難 市府擴建停車場月底前免費

台南市南區過去少有大型建設，又有殯葬所、機場，人口發展停滯，近期誠品生活商場開幕湧入大量人潮，帶動新興國宅周邊商業發展，卻衍生更難停車問題，加上國宅社區內部停車空間極為不足，為此，市府在新興路與新建路口闢建停車場，昨啟用，7月前免費。

市長黃偉哲說，停車場北鄰新興國中、東接金華市場、西臨明和公園，可同時滿足居民及遊客的需求，是市府解決停車問題的另一劑強心針。

南區為南市人口第5多的行政區，2020年初人口約12萬4千多人，到今年3月跌破12萬人，截至上月底11萬9797人，市府近期執行喜樹灣裡市地重劃工程，知名燒肉餐廳碳佐麻里去年底在中華西路、新興路口興建號稱全球最大燒肉園區，誠品生活台南店跟著進駐，誠品本月開幕後，商業活動相當熱絡。

不過誠品生活開幕後車流大增，居民有感說，新興路的路邊未畫車格，時常停滿車輛，新建路汽、機車格也都很少有空位。

新興路和新建路口、碳佐麻里斜對面為國有財產署管理的鹽埕段土地，總面積0.85公頃，南市交通局指出，原為國有住宅區用地，常年因民眾違規占用，既有鋪面受損不堪，缺乏使用效率，與國產署合作2022年6月將該地闢建為臨時收費路外停車場。

由於使用效率高，還有閒置土地，民眾期盼擴大停車空間，交通局再與國有財產署合作將該處擴大闢建，增設248席汽車停車位，加上既有的91格，合計339個停車位；黃偉哲指出，先前91格停車位1年可為市府帶來約140萬元的回饋，新停車場將讓市庫收入進一步增加，也有助於市政推動與回饋社區。

當地國宅里長史進財說，里內因為巷道狹小，停車空間有限，加上最近新興園區帶動人潮進入，帶動發展很好但停車更是一位難求，該里沒有市有公有地，只有這塊國財署土地，以前都是圍起來，活化後能大大紓解地方停車難題。

交通局說明，停車場至本月30日免費試停，7月1日起採取人工收費，預計8月上旬由專業停車場經營業者導入智慧化停車管理服務，市府也規畫提供社區居民專屬的停車優惠。