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台南南區人潮湧、停車難 市府擴建停車場月底前免費

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市政府與國有財產署合作活化新興路和新建路口的閒置土地闢建停車場，昨啟用，本月底前免收費。記者吳淑玲／攝影
台南市政府與國有財產署合作活化新興路和新建路口的閒置土地闢建停車場，昨啟用，本月底前免收費。記者吳淑玲／攝影

台南市南區過去少有大型建設，又有殯葬所、機場，人口發展停滯，近期誠品生活商場開幕湧入大量人潮，帶動新興國宅周邊商業發展，卻衍生更難停車問題，加上國宅社區內部停車空間極為不足，為此，市府在新興路與新建路口闢建停車場，昨啟用，7月前免費。

市長黃偉哲說，停車場北鄰新興國中、東接金華市場、西臨明和公園，可同時滿足居民及遊客的需求，是市府解決停車問題的另一劑強心針。

南區為南市人口第5多的行政區，2020年初人口約12萬4千多人，到今年3月跌破12萬人，截至上月底11萬9797人，市府近期執行喜樹灣裡市地重劃工程，知名燒肉餐廳碳佐麻里去年底在中華西路、新興路口興建號稱全球最大燒肉園區，誠品生活台南店跟著進駐，誠品本月開幕後，商業活動相當熱絡。

不過誠品生活開幕後車流大增，居民有感說，新興路的路邊未畫車格，時常停滿車輛，新建路汽、機車格也都很少有空位。

新興路和新建路口、碳佐麻里斜對面為國有財產署管理的鹽埕段土地，總面積0.85公頃，南市交通局指出，原為國有住宅區用地，常年因民眾違規占用，既有鋪面受損不堪，缺乏使用效率，與國產署合作2022年6月將該地闢建為臨時收費路外停車場。

由於使用效率高，還有閒置土地，民眾期盼擴大停車空間，交通局再與國有財產署合作將該處擴大闢建，增設248席汽車停車位，加上既有的91格，合計339個停車位；黃偉哲指出，先前91格停車位1年可為市府帶來約140萬元的回饋，新停車場將讓市庫收入進一步增加，也有助於市政推動與回饋社區。

當地國宅里長史進財說，里內因為巷道狹小，停車空間有限，加上最近新興園區帶動人潮進入，帶動發展很好但停車更是一位難求，該里沒有市有公有地，只有這塊國財署土地，以前都是圍起來，活化後能大大紓解地方停車難題。

交通局說明，停車場至本月30日免費試停，7月1日起採取人工收費，預計8月上旬由專業停車場經營業者導入智慧化停車管理服務，市府也規畫提供社區居民專屬的停車優惠。

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