時雨量破百毫米！嘉義午後大雷雨 1萬多戶停電、多處淹水

嘉義縣今天午後下起大雨，下午5點40分至6點40分時雨量多達113.5毫米，達到豪雨等級，其中降雨最多的水上鄉，下午5點至6點時雨量高達97毫米，部分地方傳出積水及停電，水深高度約到腳踝，台電人員冒雨緊急搶修復電，尚未傳出嚴重災情。

縣府指出，0626豪雨共有2處積淹水，目前都已退水，包括新港鄉西庄村，淹水深度最深12.4公分，以及民雄鄉山中村，最大淹水深度約12.7公分，尚未傳出其他災情。另有水上鄉民眾反應道路積水，雨水流進家中，每逢大雨就會這樣，盼改善排水問題。

台電公司指出，嘉義地區下午5時起受大雷雨影響，水上鄉、新港鄉、中埔鄉、番路鄉及竹崎鄉陸續傳出停電災情，多為樹木壓倒電線脫落，造成1萬7千多戶停電，經冒雨全力搶修，截止今晚7時30分，目前仍有1234戶停電中，預計今晚完成全數復電。