「北輝達、南台積」　AI雙引擎帶動鹽行成南科購屋新熱區

輝達(NVIDIA)宣布台灣總部落腳台北北士科，AI產業版圖重構進入白熱化階段，不僅牽動國際供應鏈同步佈局，若正式插旗、將可望與南部由台積電主導的南科園區形成「北輝達、南台積」雙引擎，聯手鞏固台灣作為全球科技島的戰略地位。然而南科的爆發力尤為驚人，根據南科管理局最新資料，2025年前4月總營業額達9045億元，年增率高達58.6%，不僅逼近兆元關卡，更寫下歷年同期新高，回顧2024年全年，南科總產值達2.21兆元，穩坐全台科學園區龍頭寶座，顯示南科不只是台積電的擴廠計畫，更牽動整個區域產業鏈集體升級。

隨著輝達宣布在台設立亞洲總部，台積電作為輝達供應鏈下主要晶圓代工夥伴，由台積電主導的南科園區，將形成「北輝達、南台積」的AI雙引擎格局。南科不僅是台積電先進封裝AP8廠的量產基地，更是全球AI運算供應鏈關鍵核心。前資誠創新諮詢公司董事長、現任國發會主委劉鏡清指出，南部科技能量將以台南為主軸向周邊擴散，目前南科三期擴建工程動工，南科四期也同步啟動籌設，未來更將規劃機器人專區，顯示南科在南台灣產業戰略中的重要地位。

南科的擴張效應，不僅強化產業聚落，也深刻改變地方就業與居住結構。普華國際不動產總經理田揚名指出，南科營業額已超越竹科，正邁向2.5兆元目標，就業人口逼近10萬人，帶動新市、善化、安定、永康等區域房市全面升溫，尤其高階主管與家庭客層對中大坪數租住產品需求明顯攀升。高力國際黃舒衛也指出，南科人口紅利帶動住宅需求，尤其高階人才青睞的高端住宅總價帶站上2,000萬元、甚至上看3,000萬元。

在高價核心區以外，擁有南科、市區15分鐘通勤半徑的鹽行國中重劃區，憑藉交通與生活機能雙優勢，吸引科技新貴與高薪家庭移居，成為南科外溢居住圈中備受矚目的潛力熱區。 鹽行重劃區擁有南科、市區15分鐘黃金生活圈，強勁交通樞紐優勢。

位居南科園區及台南東區樞紐的鹽行國中重劃區近年逐漸受到關注。鹽行重劃區內規劃高綠覆、低密度、整齊街廓等特性，更擁有雙語學區優勢及快速通往北外環、永康交流道的強勁交通動能，兼顧自住客對於宜居及生活機能性的需求，備受南科人及新富家庭青睞。區內新案主要以家庭客為核心，以品牌建商「遠雄山禾」為例，其主力規劃38～42坪大三房格局，訴求寬裕尺度、彈性空間，加上完備全齡公設規劃、450坪寬闊前庭廣場，滿足各年齡層的需求，適合有中長期居住規劃的家庭考量，也是自用兼置產的熱門選擇。