想吃聞名海外的口湖鰻魚和烏魚子？29日來享口福

為推廣雲林縣口湖鄉在地優質漁產，雲林縣養殖漁業發展協會將於本月29日在金湖龍台宮舉辦漁產行銷活動，將有20家在地業者提供產地直銷最新鮮的海味，每攤都有上百份創意料理免費呷免驚，今天美女議員蔡孟真帶領「上菜」，歡迎民眾「來口湖享口福」。

雲林縣養殖漁業發展協會在口湖遊客中心舉辦「來口湖享口福」宣傳記者會，漁業署副署長林頂榮、雲林縣議員蔡孟真、蔡永富、發展協會總幹事蔡春常與當地業者出席推薦口湖超級美食。現場製作現烤烏魚子、現包的鰻魚飯糰，吸引不少遊客嘗鮮，對當地漁產擁有多元吃法大開眼界，也滿足了所有人味蕾。

協會總幹事蔡春常表示，口湖擁有豐富海岸資源，九大養殖區2605公頃，養殖文蛤、白蝦、虱目魚等，年產值20億元，近年極端氣候衝擊，漁產養殖挑戰高，為幫漁民行銷鮮美海味，在地業者集結，本月29日在金湖龍台宮辦理漁產促銷，讓大家不僅買到新鮮漁貨，更免費吃到最鮮美的海鮮。

縣議員蔡孟真今天親自下廚，展現廚藝，經典的鰻魚飯糰，入口Q嫩彈牙，把知名的口湖第一鰻波工坊胭脂鰻風味，表現得淋漓盡致，讓人一口接一口，還有白蝦加鮮蚵蛤搭配筍絲的海鮮粥，簡單卻濃郁的鮮甜，讓人回味窮。

蔡孟真說，目前適逢國家重要民俗的「萬善爺牽水狀文化季」，將湧現人潮，這次活動將有20家在地業者，各自提供百份料理讓民眾試吃，還有食魚教育導覽，讓大家知道當地海產特色，從產地到餐桌，讓大家吃出美味與知識。

林頂榮表示，口湖鰻魚、烏魚子聞名海內外，漁業署將持續協助在地產業拓展銷售通路，推廣國產水產，讓全民用行動支持在地，享受夏日餐桌的美味。