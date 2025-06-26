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暑假派對來了！雲西海洋音樂季7月26日登場 告五人、玖壹壹接力開唱

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今天專程率團北上為2025雲西海洋音樂季活動宣傳。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善今天專程率團北上為2025雲西海洋音樂季活動宣傳。圖／雲林縣政府提供

連獲多項大獎也是雲林最HIGH的「2025雲西海洋音樂季」將於7月26、27日在雲林縣三條崙海水浴場盛大登場。不僅有人氣天團「告五人」及「玖壹壹」同歡，台灣濱崎步「王彩樺」帶動全場大跳「雲西浪浪舞」，更首次與呆萌、貼近生活的風格IP「柴語錄」聯名合作，勁歌熱舞的熱度每天持續升溫！這個夏天，雲西海洋音樂季絕對是你不容錯過的精彩盛會！

雲林縣長張麗善今天親率文化觀光處長陳璧君、新聞處長陳其育專程北上為音樂季宣傳，除了主視覺「音樂覺醒・聲浪無界」，介紹六大亮點與五大場域。雲林2019年首辦「雲西海洋音樂季」深獲迴響，2022年起連續3年連獲IAA MUSE創意大獎—音樂活動類金獎等六項大獎，叫好又叫座，因而有雲林金光閃閃音樂季的美稱。

張麗善說，雲西海洋音樂季已成全台最具代表性的夏季音樂品牌之一，今年規模全面升級，卡司陣容強大，人氣天團「告五人」及「玖壹壹」，更首次與呆萌、貼近生活的風格IP「柴語錄」聯名合作，更結合雲林在地農漁會團體、社區或店家，行銷優良農漁特產，讓活動更接地氣。

張麗善強調，雲林三條崙海水浴場連續七年開辦海洋音樂季，打響品牌帶動海洋觀光，最近才啟用全國首座縣府自設的海洋教育中心，串連雲西幸福公路、四湖海岸植物園、黑森林自行車步道等，轉型為「海洋生態園區」，將發展成為雲林濱海的旗艦級觀光亮點。

文觀處長陳璧君表示，從音樂到互動、從舞台到市集，每個環節都展現雲林文化觀光的活力與底蘊，帶來全新的綠色旅遊新風貌，今年更推出網紅打卡點，扣合SDGs推出LIVE沙雕秀、海廢咖啡吧等大型互動裝置，更有多項限定專屬聯名，包括長盛酒莊雲西限定酒品、唯果粒的雲西限定口味冰棒、小雨燕小鋪的雲西限定造型雞蛋糕、農會體系產品及台灣啤酒等，只限2025雲西海洋音樂季現場才吃的到、喝的到、買的到！

陳璧君強調，今年攜手療癒系插畫IP「柴語錄」，推出運動毛巾、T恤、帆布包、透卡與摺疊扇等多款限量聯名周邊，以「五告柴」為主角設計，融合雲西沿海元素與活動視覺風格，展現獨特潮流魅力。此外，雲林藝術家陳玄茂發揮巧思，聯手虎尾科技大學、社區共創，以海洋廢棄物結合森林秘境地景創作五項互動遊戲，包括「柴來Strike」、「柴柴球樂園」、「柴氣衝天」、「套住幸福」及「柴柴迷走森林」，豐富柴語錄冒險樂園玩法。

「台灣濱崎步」王彩樺親自演繹「雲西浪浪舞」，改編膾炙人口的《保庇》，融合歡樂律動與海洋意象，打造專屬雲西的夏日節奏，將在音樂季帶動全場共舞、炒熱氣氛。現場更將有超過200攤的文創市集攤位，讓你玩得盡興、吃得過癮，更有超過1000份好禮兌換！

受邀熱唱團體包括入圍金曲獎最佳新人獎的「芒果醬 Mango Jump」、搖滾金曲樂團「傻子與白痴」、譽為台灣的Alan Walker及電子療癒天團「原子邦妮」、入圍金曲獎最佳樂團獎的浪漫製造機「甜約翰」以及橫掃全台各大音樂季的新生代樂團「核果人」、「公館青少年」、「Who Cares 胡凱兒」、「擊沈女孩」、「沈默紳士」及「SONNIE桑尼」，輪番上陣熱力開唱。

宣傳記者會壓軸由張麗善帶領雲嘉南濱海國家風景區管理處口湖站主任莊鴻濱、松山文創園區總監趙釧玲、雄獅集團總經理王岳聰及雲林家鄉會等各界來賓共同啟動「2025雲西海洋音樂季」。更多資訊鎖定「慢遊雲林」、「雲西海洋音樂季」粉絲專頁。

2025雲西海洋音樂季攜手療癒系插畫IP「柴語錄」，推出T恤等多款限量聯名周邊，以「五告柴」為主角設計，融合海洋元素與視覺風格，展現獨特潮流魅力。圖／雲林縣政府提供
2025雲西海洋音樂季攜手療癒系插畫IP「柴語錄」，推出T恤等多款限量聯名周邊，以「五告柴」為主角設計，融合海洋元素與視覺風格，展現獨特潮流魅力。圖／雲林縣政府提供
2025雲西海洋音樂季宣傳記者會現場，由「台灣濱崎步」王彩樺帶動全場，雲林縣長張麗善也跟著大跳起雲西浪浪舞。圖／雲林縣政府提供
2025雲西海洋音樂季宣傳記者會現場，由「台灣濱崎步」王彩樺帶動全場，雲林縣長張麗善也跟著大跳起雲西浪浪舞。圖／雲林縣政府提供
2025雲西海洋音樂季宣傳記者會現場，由「台灣濱崎步」王彩樺帶動全場大跳起雲西浪浪舞。圖／雲林縣政府提供
2025雲西海洋音樂季宣傳記者會現場，由「台灣濱崎步」王彩樺帶動全場大跳起雲西浪浪舞。圖／雲林縣政府提供
強大的演出卡司，千萬別錯過 7/26-27精彩的「2025雲西海洋音樂季」。圖／雲林縣政府提供
強大的演出卡司，千萬別錯過 7/26-27精彩的「2025雲西海洋音樂季」。圖／雲林縣政府提供
2025雲西海洋音樂季攜手療癒系插畫IP「柴語錄」，推出多款限量聯名周邊，以「五告柴」為主角設計，展現獨特潮流魅力。圖／雲林縣政府提供
2025雲西海洋音樂季攜手療癒系插畫IP「柴語錄」，推出多款限量聯名周邊，以「五告柴」為主角設計，展現獨特潮流魅力。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（右三）、文觀處長陳璧君今天專程北上為2025雲西海洋音樂季活動宣傳。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（右三）、文觀處長陳璧君今天專程北上為2025雲西海洋音樂季活動宣傳。圖／雲林縣政府提供

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