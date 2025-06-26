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台南安平至澎湖馬公7月起航 試營運優惠票價曝光

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府今年7月起將展開安平至澎湖馬公觀光交通船航線，採每周二、周五各1班次往返，由安平港出發直航馬公港，今由市長黃偉哲（左6）親自宣傳，希望帶動海洋觀光新型態遊程。圖／南市府提供
台南市政府今年7月起將展開安平至澎湖馬公觀光交通船航線，採每周二、周五各1班次往返，由安平港出發直航馬公港，今由市長黃偉哲（左6）親自宣傳，希望帶動海洋觀光新型態遊程。圖／南市府提供

為搶攻暑期旅遊旺季商機，同時發展跳島旅遊多元遊程及拓展海洋永續觀光，台南市政府今年7月起將展開安平至澎湖馬公觀光交通船航線，採每周二、周五各1班次往返，由安平港出發直航馬公港，今由市長黃偉哲親自宣傳，希望帶動海洋觀光新型態遊程。

黃偉哲表示，台南澎湖跳島遊程不僅可讓台澎兩地旅客往返多一項便利選擇，澎湖也是台灣海島旅遊首選目的地，為發展海洋永續觀光，在市府團隊努力下，今年7月8日將展開安平至馬公觀光交通船航班，改善以往僅能搭飛機的繁複程序，歡迎國內外旅客屆時一起體驗暢遊。

觀旅局則指出，台南澎湖往來相當密切，且每到旅遊旺季機票更是一位難求，今年歷經多次與布袋至馬公及高雄至馬公等航運、客輪業者洽談，最終決定與「雙吉福氣」輪號合作，在今年7月至8月期間促成安平至馬公航線啟航營運。

觀旅局說明，安平至澎湖馬公觀光交通船全票原價1500元，試營運期間將以特惠價999元銷售、半票則是600元，遊客可在安平商港4號碼頭搭船，每周2班固定航班往返，全程航行時間約2.5小時，每班次約可搭乘人數為149人。

南市議員蔡宗豪認為，台南與澎湖之間新開闢觀光交通航線，是促進地方觀光、串聯兩地人流的重要航線，給予市府肯定，不過，目前安平商港門口雖有5條公車路線經過，但尚未有任何公車實際進入港區，旅客雖步行進入約3分鐘還算便利，但若能規畫市區公車直接進入港區，將大大提升接駁效率與整體搭乘體驗。

他也強調，條航線不應只是台南人前往澎湖的單向路線，更應積極推廣澎湖鄉親來台南觀光，讓跳島旅遊真正形成雙向人流，帶動台南的夜市、溫泉、文化景點等深度旅遊商機，創造雙贏效益。

對此，觀旅局表示，未來將規畫與旅行社合作開發套裝遊程，除吸引澎湖民眾到台南旅遊外，更要把原本就要到澎湖旅遊的遊客留在台南住1晚，期盼藉此穩定航線營運、帶動觀光人潮與發展。

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