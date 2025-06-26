好消息！種花生最怕染上「黑冇病」 中改場成功研發良方

國內花生產量最大的雲林縣，今年氣候影響採收延後，但品質佳價格好，產地價每台斤逾50元，近來雨多農民擔憂引發果莢黑斑病影響收成；台中農業改良場與業界研發木黴菌改善土壤的肥料，今天在雲林舉辦觀摩會，吸引大批農民參加。農改場表示，新肥料可讓花生果莢健康率提升2成以上，實為花生種植佳音。

雲林縣府農業處指出，北港、元長、虎尾、土庫是雲林花生最大產地，年產量約3.7萬公噸，今年1期花生種植面積約3904公頃，受氣候影響採收延後，預估本月底進入盛產期。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉說，年初鋒面影響花生成長，原本端午節前後採收，今年晚收約兩週，所以花生存貨量少需求多，價格漲至每台斤52至53元，預計未來一、兩週盛產價格才會趨於平穩。

許姓農民表示，今年一期作花生品質佳價格又好，只是最近大雨連連，農民都擔心土壤潮濕引發「果莢黑斑病」病害，有人擔心大雨持續，紛紛搶收，因一旦染病損失可達5到8成，「這一季等於做白工」。

研發「特根生」木黴菌的中改場研究員陳俊位指出，該菌種使用方便適合以土壤混拌，可有效促進根系發展，增強吸收力與抗病力，提升植株健壯度，經試驗結果，可讓花生果莢良率提高兩成以上，節省成本，目前已由興農公司技轉量產。

今天觀摩會帶領農民參觀實驗花生田，農民說，過去常受根系病害困擾，使用木黴菌，病害明顯減輕，今年生長優於往年，植株高度、根系粗壯度與果實結實率，有明顯差異「效果看得見」。

興農公司也表示，木黴菌的研發成功有助於提升作物穩定性與產量，將會透過觀摩會持續推廣，搭起產官學合作平台，為國內花生產業注入新的發展動能。