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嘉義首創！返鄉青農打造「山海豆花」老屋新生 7月1日正式開幕

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
照片為山海豆花嘉義店提供
照片為山海豆花嘉義店提供

嘉義市的老街巷弄間，一棟充滿阿嬤回憶的老宅，悄然蛻變成豆香四溢的文青甜品店「山海豆花嘉義店」。

由返鄉青農黃家均創立，主打台灣在地產銷履歷黃豆，結合日本傳統「鹽滷」工藝，打造出嘉義首創的日式絹豆花，為在地甜品市場注入純粹、溫暖且創新的新氣象。

黃家均與台大醫院新竹台大分院開發聯名款豆漿後，返鄉深耕，他決定從土地重新出發，投入黃豆栽種。他憶起小時候阿嬤在老宅磨豆、煮漿的情景，那股黃豆香氣成了他創業的靈感起點。他說：「這間豆花店，是我對阿嬤最純樸的回憶，也是對這片土地作物的延續。」

「山海豆花」落腳於嘉義市區的一棟百年老宅，紅磚牆、木窗框與雕花門扉保留原貌，搭配內部文青風格設計，呈現出懷舊與現代交融的美學。進入用餐區，彷彿回到國小的教室，黑板上訴說著作物的知識和這幾年對台灣農業的努力，彷彿穿越時光學習新知識。

主打商品「絹豆花」，選用台灣在地產銷履歷非基改黃豆，並以日本傳統製豆腐工藝中的天然鹽滷作為凝固劑。原料最為簡單，只有黃豆、水和日式鹽滷，針對溫度和手藝，揉合2小時以上的蒸煮時間，成就一碗看似簡單卻最不平凡的「絹豆花」。豆花質地如絲般細緻滑嫩，入口即化，香氣濃郁，與市面上常見的澱粉型豆花截然不同，讓人一口就能嚐出日本職人精神與溫度。

除了經典原味，「山海豆花」也融合在地農產，推出多款創新口味。像是「鳳梨果醬絹豆花」與「火龍果醬絹豆花」，皆採用嘉義與南台灣當季鮮果手工熬煮成果醬，色澤自然、果香濃郁，與豆花交融後層次分明、口感清爽。

更令人驚喜的是嘉義店限定的「台灣小麥威士忌絹豆花」，選用台灣在地純釀小麥威士忌與手工豆花搭配，豆香與麥香交織，帶有淡雅酒韻與微醺口感，也成功征服日本人味蕾才能在餐桌上呈現。此款威士忌，還因為拼錯音而登上報導。在酒聚中，一款英文字拼錯的威士忌竟是意外驚喜。所謂的Single Grain是單一穀物威士忌之意，係指一家酒廠以同一種穀物所生產的原酒進行釀製的威士忌。但有位賓客發現酒標上竟印成Single Gain，於是討論紛紛，成為全場焦點，從而得知背後有著感人的故事，要翻譯成單一收穫也是通的。意係指一家酒廠以同一種穀物所生產的原酒進行釀製的威士忌。

黃家均表示：「一碗豆花，看似簡單，裡面是日本職人的精神與台灣農產的特色。目的是讓這碗豆花能連結在地農業，懷念著純樸的風味。透過豆花找回初衷，並讓世界看見台灣農業的軟實力。」作為返鄉青農，他希望透過這碗豆花，喚起消費者對台灣農產的關注，並透過飲食學習農作知識，也能為在地創造更多可能。

「山海豆花嘉義店」試營運以來，「山海豆花」迅速成為嘉義的新興打卡熱點，2025年7月1日正式開幕，前一個月凡到店消費即可獲得神農獎農民種植的「阿美鳳梨100%鳳梨蘋果汁」與「嘉義大學員生消費合作社」提供的茶葉蛋各一份，數量有限，送完為止！

聚傳媒

老宅 日本 嘉義

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