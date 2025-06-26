估計砸104億！台南仁德鐵路擬高架化2.6公里 消除兩大交通瓶頸

為解決仁德區長年交通瓶頸問題，台南市政府交通局今天舉辦「仁德地區鐵路立體化可行性研究地方說明會」，市府表示，規畫擬採高架化方案較具可行性，預計消除中正路平交道與潭稅橋地下道兩大交通黑點，總長約2.6公里，總經費初估104億元。

交通局指出，高架化區段將自台86線高架橋下起，南至港尾溝溪，沿線跨越仁德市區，未來除改善車流壅塞與交通安全問題，也可配合周邊都市更新與發展。說明會中不少地方民眾表達關切與期待，民眾所提建議將列入後續規畫修正參考。

交通局長王銘德指出，中正路平交道距仁德車站僅約110公尺，因列車頻繁進出，時常造成平交道長時間關閉，加上鄰近保安工業區，尖峰時段更顯壅塞。另潭稅橋地下道常年有淹水與高度限制問題，對用路人造成安全疑慮。上述兩處均已納入高架化區段，盼一併解決。

本案另涉及保安車站調整，交通局說明，目前車站位於預定高架斜坡段，將配合工程北移，擬遷至奇美博物館與十鼓文化園區之間，距現址約550公尺，未來可望成為區域觀光與交通雙核心。原有保安車站為市定古蹟，將原址保存並轉型文化觀光用途。仁德車站則將維持原址並同步高架化。

交通局副局長熊萬銀指出，本次說明會承蒙地方熱烈參與及提供許多寶貴建議，交通局將納入規畫考量，後續將配合台鐵公司審查修正報告書，待取得共識及行政作業完備後，將提送交通部審議，並爭取中央支持，後續如中央核定可行性研究，將由交通部鐵道局辦理綜合規劃、設計及施工。