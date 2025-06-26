快訊

吸喪屍煙彈逆向暴衝撞死三重警 毒駕男重判18年6月

中職／曾旅日2年、回台後捲入假球案 前職棒球員吳偲佑傳去年過世

台南捷運要動工 處長卻被「挖角」…交通局：盼延攬五都捷運人才

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南捷運優先路網規畫接近完成，進度最快的藍線一期可望在2026年動工。圖／取自台南捷運工程處
台南捷運優先路網規畫接近完成，進度最快的藍線一期可望在2026年動工。圖／取自台南捷運工程處

台南捷運工程處長呂獎慧將於7月3日轉任嘉義市政府建設處長，對於台南捷運處長一職出現人事異動，交通局長王銘德今表示，職務目前暫由局內同仁代理，並已向市長黃偉哲報告，盼對外徵才，尋求具工程背景尤其是捷運工程專業，特別歡迎已有捷運系統的五都科長層級人才加入。

王銘德說，呂獎慧在接獲嘉義市長黃敏惠的邀約時，第一時間即向他與市長報告，基於個人生涯規劃考量，決定接受新職，市長黃偉哲也表達祝福，並感謝呂獎慧多年來在市府推動捷運規畫的貢獻。

台南捷運藍線一期進入最後設計階段，預計明年可望動工，後年進入實質施工階段。王銘德表示，盼延攬具工程實務經驗的專才，尤其具捷運工程背景者為佳。

目前台南捷運工程處為二級機關，處長為9職等，嘉義市建設處為一級機關，處長職等為11職等，呂獎慧是升官。台南市捷運處人力不足，在市長黃偉哲支持下正辦理擴編行政作業，明年預計人力將增至53人。

黃敏惠 黃偉哲 捷運 嘉義 台南

延伸閱讀

安平觀音亭再捐救護車給南市消 宗教信仰結合社會公益

台南活化精華區閒置地 南區碳佐麻里旁新建248席停車場

台南光電弊案開庭！今傳喚黃偉哲作證 稱力暘總裁「拜會像陳情」

【重磅快評】謝龍介酸黃偉哲搶賴清德政績 有冤枉嗎？

相關新聞

智慧化設備助田間管理 阿里山農民接連種出得獎咖啡

嘉義縣府自111年起補助咖啡園建置智慧化農業設備，長期收集阿里山區氣象資料，透過溫濕度監控、土壤感測器與遠端控制系統，咖...

好消息！種花生最怕染上「黑冇病」 中改場成功研發良方

國內花生產量最大的雲林縣，今年氣候影響採收延後，但品質佳價格好，產地價每台斤逾50元，近來雨多農民擔憂引發果莢黑斑病影響...

估計砸104億！台南仁德鐵路擬高架化2.6公里 消除兩大交通瓶頸

為解決仁德區長年交通瓶頸問題，台南市政府交通局今天舉辦「仁德地區鐵路立體化可行性研究地方說明會」，市府表示，規畫擬採高架...

台南捷運要動工 處長卻被「挖角」…交通局：盼延攬五都捷運人才

台南市捷運工程處長呂獎慧將於7月3日轉任嘉義市政府建設處長，對於台南捷運處長一職出現人事異動，交通局長王銘德今表示，職務...

安平觀音亭再捐救護車給南市消 宗教信仰結合社會公益

有逾400年歷史的台南安平觀音亭，繼之前捐贈救護車給台南市消防局南門分隊後，今天上午再捐救護車給消防局南化分隊，由主委顏...

街舞賽事總獎金30萬創新高 歐洲三冠王「築夢者」領軍國際對抗賽

嘉義市年度最大街舞盛會「2025街舞首都」，7月12、13日共2天在文化廣場盛大登場，賽事總獎金30萬元，創歷年新高，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。