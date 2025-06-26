台南捷運要動工 處長卻被「挖角」…交通局：盼延攬五都捷運人才

台南市捷運工程處長呂獎慧將於7月3日轉任嘉義市政府建設處長，對於台南捷運處長一職出現人事異動，交通局長王銘德今表示，職務目前暫由局內同仁代理，並已向市長黃偉哲報告，盼對外徵才，尋求具工程背景尤其是捷運工程專業，特別歡迎已有捷運系統的五都科長層級人才加入。

王銘德說，呂獎慧在接獲嘉義市長黃敏惠的邀約時，第一時間即向他與市長報告，基於個人生涯規劃考量，決定接受新職，市長黃偉哲也表達祝福，並感謝呂獎慧多年來在市府推動捷運規畫的貢獻。

台南捷運藍線一期進入最後設計階段，預計明年可望動工，後年進入實質施工階段。王銘德表示，盼延攬具工程實務經驗的專才，尤其具捷運工程背景者為佳。

目前台南捷運工程處為二級機關，處長為9職等，嘉義市建設處為一級機關，處長職等為11職等，呂獎慧是升官。台南市捷運處人力不足，在市長黃偉哲支持下正辦理擴編行政作業，明年預計人力將增至53人。