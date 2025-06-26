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嘉市汙水下水道工程再添後巷美化 北社尾路重現社區歷史記憶

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府積極推動汙水下水道建設，市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員等貴賓，下午見證北社尾路323巷美化成果。圖／嘉市府提供
嘉市府積極推動汙水下水道建設，市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員等貴賓，下午見證北社尾路323巷美化成果。圖／嘉市府提供

嘉義市政府積極推動汙水下水道建設，去年底達成第1期計畫用戶接管1萬5千戶目標，市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員等貴賓，下午見證北社尾路323巷美化成果，後巷融入在地歷史與農村風格3D彩繪美化，讓老舊巷弄煥然一新，成為社區新亮點。

汙水下水道第1期計畫總經費約43.69億元，其中第6、7標工程經費約4.63億元，工程進度接近完工，用戶接管戶數2681戶超過目標。

這次美化工程融入北社尾地區歷史記憶，其中1處彩繪以北社尾在地文化地標「王家水樓」為主題，承載嘉市農業與社區發展的重要歷史，透過圖像再現，保存記憶，讓居民生活與地方歷史重新連結。

市府與北園國中合作，取用學生創作作品「陽光奮進」，以蜜蜂與向日葵為創意元素，象徵自然循環、勤勞團結的精神，畫作轉化為社區彩繪牆面，讓青少年創意走進巷弄，傳遞生活熱情與對土地關懷，深化校園與社區的連結。

黃敏惠說，汙水下水道是城市邁向現代文明重要指標，隱形卻至關重要，對改善公共衛生與提升生活環境影響深遠，從最初後巷接管工程開始面臨挑戰，尤其西區第1期工程推動，感謝里長們動員協助溝通，如今看到成果，背後是無數人長時間投入、一步一腳印努力。

這次第6、7標工程，總計完成53處後巷接管作業，歷經後巷空間狹小、部分區域需人工開挖，確保施工安全減少對居民生活影響等困難。北社尾路323巷後巷美化，提升巷道整體景觀。未來市府將持續擴大汙水系統涵蓋範圍，對應聯合國永續目標「淨水與衛生」。

工務處說，汙水建設第1期計畫工程第1標至第5標順利竣工，第6標至第9標今年全面完工，第2期計畫與工程無縫接軌，宣示市府推動汙水下水道建設決心。

嘉市府積極推動汙水下水道建設，市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員等貴賓，下午見證北社尾路323巷美化成果。圖／嘉市府提供
嘉市府積極推動汙水下水道建設，市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員等貴賓，下午見證北社尾路323巷美化成果。圖／嘉市府提供
嘉市府積極推動汙水下水道建設，市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員等貴賓，下午見證北社尾路323巷美化成果。圖／嘉市府提供
嘉市府積極推動汙水下水道建設，市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員等貴賓，下午見證北社尾路323巷美化成果。圖／嘉市府提供
嘉市府積極推動汙水下水道建設，市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員等貴賓，下午見證北社尾路323巷美化成果。圖／嘉市府提供
嘉市府積極推動汙水下水道建設，市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員等貴賓，下午見證北社尾路323巷美化成果。圖／嘉市府提供
嘉市府積極推動汙水下水道建設，市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員等貴賓，下午見證北社尾路323巷美化成果。圖／嘉市府提供
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嘉市府積極推動汙水下水道建設，市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員等貴賓，下午見證北社尾路323巷美化成果。圖／嘉市府提供
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