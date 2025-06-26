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臺灣港務公司推動安平港水岸觀光招商 打造在地文化邁向港市融合

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導
臺灣港務公司推動安平港水岸觀光招商。照片／港務公司提供
臺灣港務公司推動安平港水岸觀光招商。照片／港務公司提供

安平港朝「南自貿、北觀光」雙核心主軸發展，台灣港務公司積極推動水岸觀光遊憩招商，繼引進亞果遊艇投資遊艇碼頭區及安平星鑽投資水岸複合觀光遊憩區後，接續，去年引進九號萬士達公司投資開發漁光島大月牙灣沙灘，預計投資1.5億元，為漁光島觀光遊憩再增添全新樣貌。

漁光島大月牙灣沙灘陸域面積20公頃，水域面積26公頃，經公開招商由九號萬士達公司取得最優投資人資格，九號萬士達公司係由九號餐旅休閒事業集團創立，藉由九號餐旅休閒事業集團豐富之觀光休閒產業經驗，預計投入1.5億元資金於漁光島沙灘興建旅客中心及體驗基地。

並規劃於大月牙灣水域經營衝浪、風帆等水域遊憩活動，藉由開發滿足國內外遊客需求之設施，期待透過人文、休閒娛樂與自然景觀之結合，打造漁光島沙灘觀光極致體驗，前述工程預計於115年1月開工，並預定於116年2月完工營運。

配合安平港北觀光開發規劃，港務公司於完成遊艇碼頭區、水岸複合觀光遊憩區及漁光島大月牙灣招商引資後，將接續辦理內灣區招商作業，內灣區用地面積約34公頃，為臺南市政府108年1月發布實施「擬定臺南市安平港歷史風貌園區特定區計畫港埠用地細部計畫」核定之第二種港埠用地(港二)。

土地開發強度為建蔽率50%、容積率120%，允許使用項目包含：「(一)運輸使用：客運碼頭、遊艇碼頭、渡輪站、接駁站、交通轉運、遊客中心。(二)觀光遊樂使用：主題遊樂園、水上遊憩設施、觀光旅館及一般旅館、主題商店、美食街、餐飲、百貨商店、免稅商店、展覽館(含會展中心)、金融服務、零售、運動健身、美容會館、俱樂部等及相關附屬設施。(三)其他使用項目，依商港法相關規定，或經商港目的事業主管機關核准之項目。」

為妥適運用內灣區土地，以發揮水岸觀光綜效，港務公司規劃朝水岸帶狀開發方向採分區招商方式進行，將與市府、在地人士等相關單位充分討論，擇定適合之發展條件後適時推出招商案件。

觀光 漁光島

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