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安平觀音亭再捐救護車給南市消 宗教信仰結合社會公益

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
有逾400年歷史的台南安平觀音亭，繼之前捐贈救護車給台南市消防局南門分隊後，今天上午再捐救護車給消防局南化分隊。記者袁志豪／翻攝
有逾400年歷史的台南安平觀音亭，繼之前捐贈救護車給台南市消防局南門分隊後，今天上午再捐救護車給消防局南化分隊。記者袁志豪／翻攝

有逾400年歷史的台南安平觀音亭，繼之前捐贈救護車給台南市消防局南門分隊後，今天上午再捐救護車給消防局南化分隊，由主委顏東賢率領廟方執事、幹部等，在廟前廣場舉辦捐贈儀式；市長黃偉哲代表受贈，感謝觀音亭長期關懷社會、推動公益。

據台南市觀光局官網說明，安平觀音亭是渡海來台先民最早建立的觀音廟，由當時漁民自大陸湄洲觀音廟分靈而來，建於西元1590年，主祀觀世音菩薩，正殿主神像距今已超過400多年歷史，位於安平區觀音街33號。

觀光局指出，金光閃閃的外觀是安平觀音亭給人最為深刻的印象，有如佛光普照般的護佑來往人們；觀音亭鄰近安平老街、安平古堡等知名景點外，還有很多名產、美食小吃都在附近，前往誠心參拜後，可再去品味安平的傳統古早味等可口小吃。

安平觀音亭繼先前捐助南門分隊救護車後，今天上午10時許再於廟前廣場捐贈一輛救護車，市長黃偉哲代表市府受贈，地方民代、南化區區長等均出席；此次捐贈對象為南化區的救護單位，該區地處偏遠，急救資源較為不足。

黃偉哲表示，安平觀音亭再次以實際行動彰顯宗教慈悲與地方責任，將關懷之心延伸至需要更多關注的角落，感謝安平觀音亭在宗教信仰之餘，長期關懷社會、推動公益，讓市府的緊急醫療體系能夠更加完善，也讓偏鄉居民在危急時刻多一分保障。

黃偉哲指出，未來市府將持續與各界攜手，擴大公共安全與醫療照護網絡，共同守護市民健康與福祉。

消防局李局長明峯表示，安平觀音亭再次展現宗教信仰結合社會公益的典範，新受贈救護車將配置於南化分隊，此次的捐贈不僅提升救護能量，更減輕市府財政壓力，幫助更多需要緊急醫療協助的市民；市府將妥善運用資源，讓其效益發揮到最大，造福更多市民。

有逾400年歷史的台南安平觀音亭，繼之前捐贈救護車給台南市消防局南門分隊後，今天上午再捐救護車給消防局南化分隊。記者袁志豪／翻攝
有逾400年歷史的台南安平觀音亭，繼之前捐贈救護車給台南市消防局南門分隊後，今天上午再捐救護車給消防局南化分隊。記者袁志豪／翻攝
有逾400年歷史的台南安平觀音亭，繼之前捐贈救護車給台南市消防局南門分隊後，今天上午再捐救護車給消防局南化分隊。記者袁志豪／翻攝
有逾400年歷史的台南安平觀音亭，繼之前捐贈救護車給台南市消防局南門分隊後，今天上午再捐救護車給消防局南化分隊。記者袁志豪／翻攝

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