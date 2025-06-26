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街舞賽事總獎金30萬創新高 歐洲三冠王「築夢者」領軍國際對抗賽

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市2025街舞首都7月12、13日共2天在文化廣場盛大登場，賽事總獎金30萬元，創歷年新高，市長黃敏惠、文化局長謝育哲與多位議員上午在文化局宣傳。圖／嘉市府提供
嘉義市2025街舞首都7月12、13日共2天在文化廣場盛大登場，賽事總獎金30萬元，創歷年新高，市長黃敏惠、文化局長謝育哲與多位議員上午在文化局宣傳。圖／嘉市府提供

嘉義市年度最大街舞盛會「2025街舞首都」，7月12、13日共2天在文化廣場盛大登場，賽事總獎金30萬元，創歷年新高，市長黃敏惠、文化局長謝育哲與多位議員上午在文化局宣傳，見證街舞蓬勃能量，亞運街舞代表選手國銓與法國霹靂舞高手Arow，帶來Battle表演，為街舞首都雙日賽事暖身揭幕。

本次賽事「街舞爭霸戰」有4大分項，排舞競賽、霹靂舞Battle、AllStyle Battle、K-POP即播即跳，號召全台舞者齊聚較勁，爭奪總獎金30萬元，國際對抗賽卡司陣容堅強，多位台灣菁英與2度來嘉奧運國手孫振，對戰日本、韓國、英國際高手組隊踢館，為觀眾帶來世界級霹靂舞對抗賽，活動當天還有8場體驗工作坊，超過30攤街頭文化主題市集，涵蓋多元舞風、接軌潮流文化。

黃敏惠說，街舞是全新表現形式，背後扎根豐富人文底蘊，傳統中創新也在傳統中展現不同風貌。嘉義在地團隊「築夢者DreamRunnerZ」6月遠征歐洲，橫掃「City Of Warriors」、「KRment HIP HOP」、「Fluido Style」3項國際賽事冠軍，榮登「歐洲三冠王」，震撼國際街舞圈，展現台灣年輕人以實力創意站上世界舞台的力道。

今年嘉義建城320＋1年，街舞首都融合教育、表演、產業與國際文化交流，是台灣街舞文化創新典範與國際接軌的舞台。「築夢者」總團長哈利感謝市長與文化局支持街舞，讓台灣選手有機會與國際接軌，更讓嘉義在全球街舞圈發光發熱，透過「街舞首都」盛會，嘉市將在國際街舞台掀起嶄新話題，吸引更高關注與交流能量。

文化局邀請街舞好手、市民與遊客參與年輕世代文化盛典，報名截止7月2日中午12時，2025街舞首都詳情請至Facebook活動專頁：https://www.facebook.com/events/1994603900946186/

賽事報名請上網https://linktr.ee/capitalofstreetdance

嘉義市2025街舞首都7月12、13日共2天在文化廣場盛大登場，賽事總獎金30萬元，創歷年新高，市長黃敏惠、文化局長謝育哲與多位議員上午在文化局宣傳。圖／嘉市府提供
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嘉義市2025街舞首都7月12、13日共2天在文化廣場盛大登場，賽事總獎金30萬元，創歷年新高，市長黃敏惠、文化局長謝育哲與多位議員上午在文化局宣傳。圖／嘉市府提供
嘉義市2025街舞首都7月12、13日共2天在文化廣場盛大登場，賽事總獎金30萬元，創歷年新高，市長黃敏惠、文化局長謝育哲與多位議員上午在文化局宣傳。圖／嘉市府提供
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