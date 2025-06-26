連續13年送暖 南市議員曾培雅暑假中餐助童日送300份便當

「餓不能餓孩子，窮不能窮教育。」台南市議員曾培雅今天舉辦「寒暑假中餐助童計畫－給孩子溫暖故事回顧與分享」記者會，這項溫暖計畫邁入第13年，自最初每天180份便當，至今暑假每日超過300份餐點，照顧東區13所國中小弱勢學童的午餐需求。今年暑期供餐期間自7月1日至8月29日共44天，確保孩子們假期期間也能吃得溫飽、健康。

計畫由學校老師了解學生狀況後轉介，不需提出低收入或弱勢證明，協會提供餐券讓孩子至合作店家領餐。曾培雅表示，這樣的做法更貼近需求、協助更即時，讓受助家庭感受到尊重與信任。

此次記者會，東區13所國中小校長皆到場聲援。南媖獅子會多年來響應參與，現任會長林怡禎、歷任會長許秀雲、劉麗滿等人皆身體力行；一日玩美牙醫診所院長方淑貞長年支持，持續捐助餐費與物資。

此外，金進強閱讀協會執行長黃勝強提供閱讀禮券，鼓勵孩子假期不忘學習；水順企業董事長黃麗如、酒河原居酒屋、杏田便當、焱鍋麻辣等多家店家，也一同加入行列，提供超過補助額度的餐點，讓孩子吃得飽又吃得好。

曾培雅感謝眾多志工與店家持續投入，「從一開始幾位媽媽煮便當、送便當，到今天串聯眾多企業、學校與協會，這份愛的延續全靠大家無私付出。」

協會執行長歐政豪分享，一名曾受助孩童長大後自願回社區擔任志工，與當年的「愛心媽媽」一起服務下一代，「這樣的傳承，就是這個計畫最感人的地方。」