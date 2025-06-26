快訊

直播／李大維新書發表 揭露台美關鍵事件秘辛

針對女性下手？法國「針刺襲擊」全國已有145人受害

整理包／7月新制上路！線上換護照放寬、家貓可不打狂犬疫苗 別忘登記領錢

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台南用桌遊認識麻豆吃喝玩樂風情 「柚香柚甜」推廣地方創意

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市麻豆數位機會中心結合山科大副教授賴正文、學員設計「柚香柚甜麻豆遊趣」桌遊，透過遊戲認識麻豆的人文景點、農業特產。記者鄭惠仁／攝影
台南市麻豆數位機會中心結合山科大副教授賴正文、學員設計「柚香柚甜麻豆遊趣」桌遊，透過遊戲認識麻豆的人文景點、農業特產。記者鄭惠仁／攝影

為強化外地民眾對台南麻豆產業特色認識，麻豆數位機會中心結合山科大副教授賴正文、學員設計「柚香柚甜麻豆遊趣」桌遊，今天在永華市政中心發表。內容以麻豆最具代表性的文旦柚為主軸，並融入在地人文景點、農業特產，透過互動式的遊戲，讓玩家在歡樂中深入了解麻豆風土民情與產業價值。

麻豆樂齡示範中心主任鍾秀琴說，平時在協助麻豆數位機會中心計畫執行過程中，深感中高齡者面對的已不只是健康照護或福利服務，更須透過再學習的途徑，才能適應瞬息萬變的科技時代。這款桌遊的推出，不僅讓在地樂齡者或數位學習民眾玩得開心，也讓麻豆區以外的「人客」，認識地方特色店家及麻豆相關產業，達到「樂齡首學、振興在地」的雙贏目標。

她說，去年設計坐公車輕旅行的桌遊，受到大人小孩喜愛，今年結合麻豆的人文地理特色，以及店家，設計可透過遊戲可認識麻豆的桌遊，哪裡有好玩的，哪家店賣的東西品質讚，都可一目了然，玩了桌遊後就可坐公車好好去輕旅行。

教育局表示，「柚香柚甜麻豆遊趣」桌遊的推出，不僅展現麻豆在地的創意與活力，也讓外界看見數位學習如何轉化為實質的行銷力量，將持續支持類似創意巧思，推動市民數位力再升級。此次桌遊源自一系列以「數位設計與地方行銷」為核心的課程，引導學員從產業觀察到內容設計，完成具教育性與娛樂性的實體桌遊，充分展現學習成果的可見性與實用性。此款桌油是教育局推動「地方創生 × 數位學習」的具體成果之一，也將在未來規畫進入校園與社區推廣，讓更多民眾透過遊戲認識家鄉、傳承文化、共創地方新價值。

台南市麻豆數位機會中心結合山科大副教授賴正文、學員設計「柚香柚甜麻豆遊趣」桌遊，透過遊戲認識麻豆的人文景點、農業特產。記者鄭惠仁／攝影
台南市麻豆數位機會中心結合山科大副教授賴正文、學員設計「柚香柚甜麻豆遊趣」桌遊，透過遊戲認識麻豆的人文景點、農業特產。記者鄭惠仁／攝影

延伸閱讀

清朝大水患奪數千人命 雲林沿海居民年年辦此儀式緬懷先人

南投市公所親子活動 鋼彈模型組吸引大小孩瘋玩

楊梅高中學生設計環保桌遊 副市長蘇俊賓玩到入迷

台南清晨車禍麻豆母女外出務農 剛出門就遇車禍喪命

相關新聞

安平觀音亭再捐救護車給南市消 宗教信仰結合社會公益

有逾400年歷史的台南安平觀音亭，繼之前捐贈救護車給台南市消防局南門分隊後，今天上午再捐救護車給消防局南化分隊，由主委顏...

街舞賽事總獎金30萬創新高 歐洲三冠王「築夢者」領軍國際對抗賽

嘉義市年度最大街舞盛會「2025街舞首都」，7月12、13日共2天在文化廣場盛大登場，賽事總獎金30萬元，創歷年新高，市...

連續13年送暖 南市議員曾培雅暑假中餐助童日送300份便當

「餓不能餓孩子，窮不能窮教育。」台南市議員曾培雅今天舉辦「寒暑假中餐助童計畫－給孩子溫暖故事回顧與分享」記者會，這項溫暖...

嘉義醫院深耕社區健康照護 1年來成立17個關懷站

衛福部嘉義醫院深耕社區健康照護，1年來已在嘉義成立17個社區健康關懷站。提供社區居民血壓血糖量測、健康諮詢、慢性病管理，...

影／台南用桌遊認識麻豆吃喝玩樂風情 「柚香柚甜」推廣地方創意

為強化外地民眾對台南麻豆產業特色認識，麻豆數位機會中心結合山科大副教授賴正文、學員設計「柚香柚甜麻豆遊趣」桌遊，今天在永...

斗南逾300戶無預警停電 台電說明斷電原因並搶修復電

雲林縣斗南鎮今天上午8時58分，發生無預警停電，受影響範圍為斗南鎮建國二路一帶，用戶約332戶，經台電出動搶修，上午9時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。