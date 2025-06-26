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影／台南用桌遊認識麻豆吃喝玩樂風情 「柚香柚甜」推廣地方創意
為強化外地民眾對台南麻豆產業特色認識，麻豆數位機會中心結合山科大副教授賴正文、學員設計「柚香柚甜麻豆遊趣」桌遊，今天在永華市政中心發表。內容以麻豆最具代表性的文旦柚為主軸，並融入在地人文景點、農業特產，透過互動式的遊戲，讓玩家在歡樂中深入了解麻豆風土民情與產業價值。
麻豆樂齡示範中心主任鍾秀琴說，平時在協助麻豆數位機會中心計畫執行過程中，深感中高齡者面對的已不只是健康照護或福利服務，更須透過再學習的途徑，才能適應瞬息萬變的科技時代。這款桌遊的推出，不僅讓在地樂齡者或數位學習民眾玩得開心，也讓麻豆區以外的「人客」，認識地方特色店家及麻豆相關產業，達到「樂齡首學、振興在地」的雙贏目標。
她說，去年設計坐公車輕旅行的桌遊，受到大人小孩喜愛，今年結合麻豆的人文地理特色，以及店家，設計可透過遊戲可認識麻豆的桌遊，哪裡有好玩的，哪家店賣的東西品質讚，都可一目了然，玩了桌遊後就可坐公車好好去輕旅行。
教育局表示，「柚香柚甜麻豆遊趣」桌遊的推出，不僅展現麻豆在地的創意與活力，也讓外界看見數位學習如何轉化為實質的行銷力量，將持續支持類似創意巧思，推動市民數位力再升級。此次桌遊源自一系列以「數位設計與地方行銷」為核心的課程，引導學員從產業觀察到內容設計，完成具教育性與娛樂性的實體桌遊，充分展現學習成果的可見性與實用性。此款桌油是教育局推動「地方創生 × 數位學習」的具體成果之一，也將在未來規畫進入校園與社區推廣，讓更多民眾透過遊戲認識家鄉、傳承文化、共創地方新價值。
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