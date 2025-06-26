影／台南用桌遊認識麻豆吃喝玩樂風情 「柚香柚甜」推廣地方創意

為強化外地民眾對台南麻豆產業特色認識，麻豆數位機會中心結合山科大副教授賴正文、學員設計「柚香柚甜麻豆遊趣」桌遊，今天在永華市政中心發表。內容以麻豆最具代表性的文旦柚為主軸，並融入在地人文景點、農業特產，透過互動式的遊戲，讓玩家在歡樂中深入了解麻豆風土民情與產業價值。

麻豆樂齡示範中心主任鍾秀琴說，平時在協助麻豆數位機會中心計畫執行過程中，深感中高齡者面對的已不只是健康照護或福利服務，更須透過再學習的途徑，才能適應瞬息萬變的科技時代。這款桌遊的推出，不僅讓在地樂齡者或數位學習民眾玩得開心，也讓麻豆區以外的「人客」，認識地方特色店家及麻豆相關產業，達到「樂齡首學、振興在地」的雙贏目標。

她說，去年設計坐公車輕旅行的桌遊，受到大人小孩喜愛，今年結合麻豆的人文地理特色，以及店家，設計可透過遊戲可認識麻豆的桌遊，哪裡有好玩的，哪家店賣的東西品質讚，都可一目了然，玩了桌遊後就可坐公車好好去輕旅行。