嘉義醫院深耕社區健康照護 1年來成立17個關懷站

衛福部嘉義醫院深耕社區健康照護，1年來已在嘉義成立17個社區健康關懷站。提供社區居民血壓血糖量測、健康諮詢、慢性病管理，並在個案管理師陪伴追蹤、衛教、醫療轉介以及預防照護等成為居民生活中不可或缺的健康據點。院長莊仁賓表示，期盼將醫療照護的觸角延伸至每個巷弄角落，陪伴居民安心健康生活。

今天「車店里健康關懷站」舉行揭牌儀式，嘉義醫院院長莊仁賓、車店里長馬鳳凰、議員與在地民眾共同參與。關懷站每月固定於第一周與第三周周四上午8時至9時30分提供服務，為車店里居民建構更完善的健康守護網。