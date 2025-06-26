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嘉義醫院深耕社區健康照護 1年來成立17個關懷站

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
衛福部嘉義醫院1年來已在嘉義成立17個社區健康關懷站，今天「車店里健康關懷站」舉行揭牌儀式。圖／嘉義醫院提供
衛福部嘉義醫院1年來已在嘉義成立17個社區健康關懷站，今天「車店里健康關懷站」舉行揭牌儀式。圖／嘉義醫院提供

衛福部嘉義醫院深耕社區健康照護，1年來已在嘉義成立17個社區健康關懷站。提供社區居民血壓血糖量測、健康諮詢、慢性病管理，並在個案管理師陪伴追蹤、衛教、醫療轉介以及預防照護等成為居民生活中不可或缺的健康據點。院長莊仁賓表示，期盼將醫療照護的觸角延伸至每個巷弄角落，陪伴居民安心健康生活。

今天「車店里健康關懷站」舉行揭牌儀式，嘉義醫院院長莊仁賓、車店里長馬鳳凰、議員與在地民眾共同參與。關懷站每月固定於第一周與第三周周四上午8時至9時30分提供服務，為車店里居民建構更完善的健康守護網。

里長馬鳳凰表示，社區中有不少弱勢邊緣戶長期需仰賴基層資源照顧，健康關懷站的設立正好補足了在地健康服務的缺口，也與長照服務相互呼應。未來將與醫院持續合作，結合社區力量，照顧更多有需要的家庭。

衛福部嘉義醫院1年來已在嘉義成立17個社區健康關懷站，今天「車店里健康關懷站」舉行揭牌儀式。圖／嘉義醫院提供
衛福部嘉義醫院1年來已在嘉義成立17個社區健康關懷站，今天「車店里健康關懷站」舉行揭牌儀式。圖／嘉義醫院提供

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