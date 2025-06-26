台南活化精華區閒置地 南區碳佐麻里旁新建248席停車場

台南市政府與國有財產署合作合作活化閒置土地闢建新興停車場，新增248席小客車停車格位，紓解南區金華市場、新興國宅區域的停車需求，今天啟用至6月30日免費試停，市府也規畫提供社區居民專屬的停車優惠，避免因周邊餐飲店吸引大量人潮而導致停車空間遭排擠，確保居民基本使用權益。

市長黃偉哲表示，南區新興新建停車場原為國有住宅區用地，常年因民眾違規占用，既有鋪面受損不堪，且缺乏使用效率，市府遂與國有財產署規劃合作，將該地闢建為臨時收費路外停車場，也重新規劃綠廊空間，打造井然有序的停車空間。

黃偉哲指出，停車場北鄰新興國中、東接金華市場、西臨明和公園，附近的國宅社區內部的停車空間極為不足，加上南區經濟活動逐漸熱絡，停車場可同時滿足居民及遊客的停車需求，是市府解決停車問題的另一劑強心針。

黃偉哲表示，新的停車設施共提供248格停車位，加上既有的91格，合計339個停車位，可有效紓解當地停車壓力，便利社區居民與來客使用，提供民眾平價消費空間，像是購書、日常採買等基本需求都能「走路就到」，不僅便利居民生活，也活絡在地商圈。他強調，市府期盼透過打造友善、便利的生活圈，帶動社區整體發展。

黃偉哲說，先前的91格停車位一年可為市府帶來約140萬元的回饋金，未來新停車場啟用後，市庫收入將進一步增加，也有助於市政推動與回饋社區。

交通局長王銘德指出，南區新興新建停車場位於新興路與新建路交叉口，基地為國有財產署管理的鹽埕段總面積達0.85公頃，市府先於2022年6月完成新建路停車場闢建，因停車場使用效率高，民眾殷切期盼擴大停車空間，交通局再與國有財產署緊密合作，促成本場停車場的再造，停車場完工後，增設248席汽車停車位（含無障礙格位6席、婦幼專用格位5席及綠能優先格位6席），充分滿足鄰近區域日益增加的停車需求。