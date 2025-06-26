嘉市議會通過廣設綠斑馬線 市府評估「普設不可行」理由曝

嘉義市議會上月定期大會通過議員提案，廣設綠斑馬線，警示駕駛人減速慢行，保障行人安全；市府交通處評估，綠斑馬線施設在易肇事及行人通行危險路段，且綠斑馬線畫設期間久，人車通過容易打滑，不宜普設，市區目前有3處路段有綠斑馬線，

所謂「綠斑馬線」，是指在傳統白色行人穿越道基礎上，增加綠底色塊或綠色背景，用以強化行人空間辨識度，吸引駕駛注意，是近年來部分縣市積極推行的交通安全設施之一。

議員黃敏修提案普設綠斑馬線理由：綠底枕木紋行人穿越道（即綠斑馬線），具備警示汽機車駕駛人減速慢行，經新北、桃園、台中、高雄、基隆、嘉縣及彰化等7縣市試辦，具顯著成效。為此，交通部修訂道路交通標誌標線號誌設置規則。

黃敏修要市府參照7縣市成果，評估在學校、醫院及易肇事路口，畫設綠斑馬線，提升用路人安全。為確保人本交通環境，綠斑馬線需同時搭配畫設視覺識別辦法，針對學校、醫院及易肇事路口，編列畫設綠斑馬線預算，並在舊綠斑馬線畫設引導標線及導盲磚。

交通處說，市區3處綠斑馬線位置：棒球場公園街交叉路口，新民路與世賢路交叉口（胡永泰咖啡），世賢路志航國小正門口，畫設原因都是易肇事及行人通行危險路段，行人穿越線寬度有限制，提升用路人安全，以行人穿越線退縮做庇護島為主，綠斑馬線畫設條件要易肇事及行人通行危險路段，且日久易打滑，不宜普設。