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嘉義市夾娃娃機條例 草案撤回修改

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市目前有136家夾娃娃機商店，市府正制定自助選物販賣事業管理自治條例草案。記者魯永明／攝影
嘉義市目前有136家夾娃娃機商店，市府正制定自助選物販賣事業管理自治條例草案。記者魯永明／攝影

嘉市目前136間俗稱夾娃娃機商家，市府制定自助選物販賣事業管理自治條例草案，日前提送市議會定期會，有議員認為，未明確定義營業場所距離國中小學校測量方式，且要比照有的縣市拉長到75公尺甚至100公尺；市府表示，撤回修改。

嘉市自助選物販賣事業管理自治條例草案目前規範，營業場所應距國中小50公尺以上，距離以場所最近出入口、或建物的基地境界線最近2點作直線測量。

市議員鄭光宏說，市民最關心營業場所與國中小距離限制及測量方式，經濟部公布自助選物販賣事業管理規範指出，地方政府可根據管理需求，選擇以「各場所最近出入口」或「各建築物之基地境界線」其中1種為測量方式，但市府自治條例草案並未明確定義。他認為，應考量比照新北市、苗栗縣提高到75公尺、100公尺，維護兒童身心健康，另桃園、台中市另定「擾鄰條款」，業者半年內遭2度檢舉噪音，將祭出夜間停業處分，也建議市府納入參考。

市府建設處回應，針對議員提議及民意反映，將撤回草案修改。

夾娃娃機 嘉義

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