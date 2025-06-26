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台南市58處汙染列管 環團促整治

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市南區灣裡某電鍍工廠重金屬汙染，經公告為列管汙染場址，已完成整治並解除列管。圖／南市環保局提供
台南市南區灣裡某電鍍工廠重金屬汙染，經公告為列管汙染場址，已完成整治並解除列管。圖／南市環保局提供

台南市目前列管的汙染場址58處，多為工廠，台南市南區1處為電鍍工廠有重金屬汙染，上月改善完畢，不過不少場址則遲遲難以解除列管，有加油站的汙染場址更超過20年，整治成本破千萬元，相當慘重；環團要求應盡速整治，還給大地永續環境。

南市環保局表示，部分汙染場址整治拖多年，有些因汙染較嚴重、資金不足，例如工廠歇業沒錢整治，或查不到行為人只好找關係人處理，以及有的工廠還在生產中，須顧員工生計、訂單需求，整治速度也會較慢。

甫解除列管的汙染場址位於南區灣裡，是一家電鍍工廠，環保局2023年11月稽查檢驗出土壤中重金屬「鎳」超標，業者經半年整治今年完成，汙染物濃度已符合相關標準，上月報請環境部解除列管獲准，土地恢復正常使用。

環保局統計，2022年迄今已解除29處汙染列管場址，目前列管場址58處，多數是工廠的重金屬汙染造成、部分是早期填埋事業廢棄物所致，而設加油站造成汙染的場址有3處，都因儲油槽漏油，且列管超過10年，其中有2處超過20年，目前北區、仁德區的兩處加油站整治進入尾聲，經費都至少上千萬元，代價相當大。

另，2013年業者把台塑六輕生產過程中產出的「水化副產石灰」，載運至左鎮、麻豆逕行填土，都是列管場址，正清理中。台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，水化副產石灰是事業廢棄物，更應快點清理。

重金屬 重汙染 廢棄物 台南 加油站 六輕

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