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雲林口湖「牽水𰹬」祭典 布袋戲藝師製偶致敬戰水英雄

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
布袋戲藝師黃世志（如圖）將以布袋戲重現口湖鄉180年前水患災難故事，製作金湖萬善爺廟「戰水英雄」神像的戲偶。記者陳雅玲／攝影
布袋戲藝師黃世志（如圖）將以布袋戲重現口湖鄉180年前水患災難故事，製作金湖萬善爺廟「戰水英雄」神像的戲偶。記者陳雅玲／攝影

雲林口湖鄉、四湖鄉沿海地區清朝發生暴雨，奪走數千人性命，後人每年辦牽水𰹬祭典緬懷，已登錄國家重要民俗，今年適逢180周年，縣府將擴大辦系列活動；藝師黃世志則以布袋戲重現當時水患災難、鄉民英勇救童罹難等故事。

縣府文化觀光處長陳璧君說，今年縣府與文資局共同補助民間提案，包括辦理牽水𰹬學術研討會、歷史與器物微型老照片展等，並首度推出專屬互動主題桌遊、青年挑飯擔工作體驗營，而28日晚間九天民俗技藝團在金湖萬善爺廟演出，7月1、2日將有挑飯擔祭祖靈、萬人塚點燈、放水燈、牽水狀等民俗科儀，緬懷水災受難先民。

縣長張麗善昨出席金湖萬善爺廟記者會，表示相關祭典每年由金湖萬善爺廟、蚶寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟共同主辦，儀式體現在地文化特色、集體記憶與追思先人，也藉此撫慰民心。

金湖萬善爺廟有尊「戰水英雄」神像，據傳是水災發生時，鄉民陳英雄看見8名孩童抱著櫃子在水中載浮載沉，他奮不顧身搶救，仍不敵水勢與孩童們一同罹難，後來獲塑像紀念；黃世志電視木偶劇團的藝師黃世志受託創作在地布袋戲故事，與口湖崇文國小合作，以戰水英雄當主角重現水患災難。

黃世志將戲偶做得臉色紅潤、鷹眼銳利，因在水中救人，髮型也似海浪披散，為呈現英勇救人形象，有健壯胸肌，並以披風、布鞋符合清朝道光年間的時代感，完成後，金湖萬善爺廟副總幹事曾國翔直呼跟神尊很像；此戲於29日下午4時、晚上7時在金湖萬善爺廟演出。

雲林 布袋戲 口湖鄉

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