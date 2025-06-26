台南失智人口僅1/3戴愛心手鍊 議員籲整合智慧手表功能

台南市失智人口估計1萬8千多人，市府14年前起推動預防走失的愛心手鍊，至今約6千人配戴，長者主要在家不習慣會自行脫下，還有人擔心個資外洩會遭到詐騙，有議員建議把手鍊進一步整合為智慧手表功能；市府回應，持續洽詢廠商研議。

永康區77歲婦人上周前往市場買菜，卻忘了怎麼回家，在路上迷航3公里，當日晚上7時被民眾發現異狀報警，員警到場後憑著她身上的愛心手鍊，平安將人送回家；社會局指出，愛心手鍊只列印編號，與轄區分局名稱、電話，讓員警可據此查詢聯絡資訊，注重隱私安全並無個資，請市民放心。

市府依衛福部統計失智症盛行率約5%，推估全市失智人口達1萬8千多人，2011年起推動愛心手鍊迄今，約6千人配戴，社會局分析，手鍊採用傳統樣式，長者多數很喜歡，但主要是有些人不習慣會自行脫下，也有些人擔心會有個資外洩會被詐騙疑慮。

選區為新營、鹽水、後壁、白河等區的市議員王宣貿指出，轄區有長者走失多日家屬心急如焚，加上長者在家跌倒時有所聞，建議社會局把愛心手鍊、在宅緊急救援系統及衛星定位器等，整合類似智慧手表的功能，予長者及失智者全方位照顧。

社會局回應，因長者不一定習慣帶手表或手機，且也要有廠商提供整合性服務，都有在洽詢中，目前是積極推廣愛心手鍊，民眾可先從網路下載申請表，在家先量好長者手圍後，到各區公所免費申請，也可以郵寄方式寄到社會局申請。

市長黃偉哲也呼籲家中若有失智風險長者，應盡早申請愛心手鍊，以利萬一走失時透過協尋系統快速返家，避免憾事發生。社會局指，設籍台南、年滿60歲且有走失疑慮者，或未滿60歲領有第一類身心障礙證明者、55歲以上原住民及登記為市定原住民者，皆可至戶籍所在地區公所免費申請。