快訊

僅自備358萬...邱澤經紀公司買近9千萬迪化街古厝 貸款成數高達96%

賺海外所得要主動申報！她弄錯一觀念連補帶罰上百萬元

嘉義大雨台3線再傳邊坡坍方 沄水至中崙隧道口緊急封路

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣今天午後降下大雨，台3線299公里處傳出邊坡坍方，目前緊急封路搶通。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣今天午後降下大雨，台3線299公里處傳出邊坡坍方，目前緊急封路搶通。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣今天午後降下大雨，台3線299公里處下午6時許發生邊坡坍方，沄水至中崙隧道口路段緊急雙向封路，是本月第2次因邊坡坍方而封路，開口契約廠商正在冒雨搶通，警方也到場協助交通管制，後續將由公路局雲嘉南分局視天候狀況，再決定開放通行。

公路局雲嘉南分局表示，台3線299K處今天下午發生邊坡坍方，交通阻斷，目前已調派機具及人員搶修，將盡快清除路面雜木及落石，因大雨仍在持續，隨時可能有其他狀況，請用路人事先作好行程規劃與應變措施，多利用警廣即時路況，隨時注意收聽廣播訊息。

警方表示，因山區降雨天氣不穩定，台3線299公里處路段發生落石，警方協助預警性道路封閉，沄水至中崙隧道口實施雙向交通管制，禁止車輛通行需改道，廠商在下午6時25分派遣大型重機具進場搶通，視天候狀況，再由曾文工務段決定開放通行。

落石 嘉義 交通管制

延伸閱讀

嘉義中埔湧豐沛泥漿溫泉 立委爭取打造療癒觀光亮點

嘉義家樂福北門店要結束營業？ 家樂福：正常營運

需有路殺及土石方減輕對策 台68接台3線環評決議補正再審

台3線中埔鄉路段邊坡坍方交通阻斷 公路局搶通單線通車

相關新聞

又有熱帶性低氣壓生成！撲台機率曝光

中央氣象署表示，位於海南島東方的熱帶擾動今天下午2時增強為熱帶性低氣壓TD04，目前以每小時11公里速度，向西進行。

叫車不用憑運氣！Uber「優步小黃」這2原因用戶超愛用

還在路邊苦苦攔車？根據Uber調查，全台仍有近6成的計程車乘載來自路邊攔車，但遇到尖峰或冷門時段，或是趕行程時，路邊攔車...

天氣驟變！北市先發36度高溫提醒 下午發布山區暴雨警示

台北市政府接近中午時，發布即時天氣提醒，11時32分針對台北市中正、大安、中山及內湖區發布橙色高溫資訊，有連續出現36℃...

年輕族群罹大腸癌機率大增 醫曝吃太多「這類食物」

最新國人十大死因統計，癌症已連續43年蟬聯第一，而大腸癌持續21年高居十大癌症死因前三名，去年有7,007人死於結腸、直...

「弟弟」怎麼洗才乾淨？泌尿醫教正確5步驟：別讓細菌住五星飯店

每年夏天一到，泌尿科診間就迎來一波「弟弟搔癢潮紅潮」。

嘉義大雨台3線再傳邊坡坍方 沄水至中崙隧道口緊急封路

嘉義縣今天午後降下大雨，台3線299公里處下午6時許發生邊坡坍方，沄水至中崙隧道口路段緊急雙向封路，是本月第2次因邊坡坍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。