嘉義大雨台3線再傳邊坡坍方 沄水至中崙隧道口緊急封路

嘉義縣今天午後降下大雨，台3線299公里處下午6時許發生邊坡坍方，沄水至中崙隧道口路段緊急雙向封路，是本月第2次因邊坡坍方而封路，開口契約廠商正在冒雨搶通，警方也到場協助交通管制，後續將由公路局雲嘉南分局視天候狀況，再決定開放通行。

公路局雲嘉南分局表示，台3線299K處今天下午發生邊坡坍方，交通阻斷，目前已調派機具及人員搶修，將盡快清除路面雜木及落石，因大雨仍在持續，隨時可能有其他狀況，請用路人事先作好行程規劃與應變措施，多利用警廣即時路況，隨時注意收聽廣播訊息。

警方表示，因山區降雨天氣不穩定，台3線299公里處路段發生落石，警方協助預警性道路封閉，沄水至中崙隧道口實施雙向交通管制，禁止車輛通行需改道，廠商在下午6時25分派遣大型重機具進場搶通，視天候狀況，再由曾文工務段決定開放通行。