南市東區林森圖書館「轉型」 公托、親子館及活動中心

為強化南市東區親子服務量能，台南市政府將把原位於復興國中校園內的東區親子館遷移至林森圖書館原址，規畫打造一棟集公托、親子館與活動中心於一體的多功能大樓，一、二樓為新東里活動中心，三樓設公托中心，四、五樓為全新東區親子館；社會局表示，在取得場地使用權後，將積極爭取經費進行設計和搬遷。

現行東區親子館設於復興國中內部，受限於空間狹小、動線不便與開放時間配合校方需求，使用上頗多限制。地方家長長期反映不便，林森圖書館未來將移往監理站多目標立體停車場，市議員蔡筱薇積極爭取促成市府活化林森圖書館遷出後的閒置空間，並結合活動中心資源，規畫為更完善的親子與托育服務場域。

蔡筱薇表示，原親子館因設於校園內，空間侷限且開放時間受制於學校作息，加上復興國中學生人數逐年攀升，校方對教室空間也有迫切需求，館舍遷移可說是雙贏局面。她強調，林森圖書館地點交通便利、鄰近住宅區，且空間充足，是理想的新據點，未來不僅可提供孩子更安全寬敞的活動場域，也能讓家長獲得更多教養資源與支持。

台南市社會局長郭乃文指出，目前全市未滿3歲兒童約有3萬人，其中東區占約3300人，為全市第三高。社會局已於東區設立仁和、龍山兩處公共托育家園與一處親子悠遊館，另規畫未來社會住宅空間中再增設兩處公托中心，預計2030年起陸續啟用。