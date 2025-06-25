台南玉井買芒果竟有黑點 南市府：勤查核

現正值芒果產季，吸引不少消費者前往台南玉井區青果集貨場採購各類芒果品嘗，日前有民眾發文抱怨到玉井青果集貨場買愛文，依攤販指示放三天，欲食用時打開發現芒果上有黑點，甚至流汁。臺南市長黃偉哲對民眾權益及南市芒果銷售品質非常重視，責成法制處消保官及相關局處進行了解及相關稽查，確保本市各類芒果品質，並為消費者權益把關。

法制處消保官、玉井區公所區長及農產運銷公司總經理於24日早上至玉井區青果集貨場進行瞭解，就集貨場攤商所販售芒果的品質進行訪查及價格標示之宣導。經訪查之攤商，現場拆檢愛文、夏雪、水蜜桃芒果等不同品種芒果數簍，皆按果粒大小及等級分裝分級銷售。目前農業局及臺南市農產運銷公司已推行安心標章制度作為溯源機制，農民可建立自家品牌，也可避免因銷售者不明致品質控管不良時消費者無從申訴情事。市府亦不容許極少數不良攤商不當銷售，影響本市芒果香甜質佳及果農長期努力所積累的優質形象。

法制處呼籲，果農及攤商應確保簍裝、盒裝芒果品質一致性，分級裝簍及分級售價，如未能於當日售出，應重新檢視芒果狀態，拆簍汰除熟爛果品重新分級裝簍，並應明確告知消費者果品等級及狀況。另提醒消費者選購簍裝、盒裝芒果時應選擇貼有安心標章之果品，並當場逐一檢視品質與熟成度，又芒果是後熟性水果，如果未達一定熟成度放入冰箱冷藏將導致無法繼續熟成香甜度停滯，俗稱「啞巴」，亦會影響果品的品質及品感。建議消費者購回後應正確保存，即先將包裝打開，視所購芒果熟成程度，芒果表皮上如尚有果粉，可置放於常溫通風陰涼處1-2天；若表皮已經出油則須以紙袋或報紙包好，放置冰箱內冷藏保存，可延長保存期限，增加香甜度及風味。

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