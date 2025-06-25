「戰水英雄」為救8童罹難 他為其雕塑戲偶竟夢見獲指點「做帥一點」

雲林縣口湖鄉、四湖鄉沿海地區在清朝道光年間，曾因暴雨奪走數千人性命，據傳水災發生時，鄉民陳英雄為救8名孩童罹難，後被塑像「戰水英雄」供奉金湖萬善爺廟，布袋戲藝師黃世志今年為創作在地布袋戲故事製作「戰水英雄」戲偶，卻苦無靈感，沒想到竟在夢中獲得指點「做帥一點」，終於順利完成戲偶。

布袋戲藝師黃世志今年接獲地方請託，希望他能以布袋戲的專長，創作雲林縣在地布袋戲的故事，他為此提案「戲韻牽水車藏：布袋戲中的口湖民俗傳承計畫」，與崇文國小合作，透過布袋戲重現180年前的水患災難，包括劇本、戲偶都全新創作，總經費133.9萬元，獲得文資局補助80萬元、縣府補助17萬6千元，其餘自籌。

黃世志以「戰水英雄」作為劇本中的主角，寫劇本時還算順利，修改20餘次就完成，但在製作戲偶時卻苦無靈感，他為此到金湖萬善爺廟參拜，期望獲得靈感跟指點，沒想到不久即夢見「戰水英雄」告知要「做帥一點」。

他醒來後靈感乍現，利用布袋戲偶美男子的特色，做出「戰水英雄」戲偶，不僅有紅潤臉色、銳利鷹眼，因為在水中救人，髮型也似海浪披散，為呈現英勇救人形象，戲偶有健壯胸肌，並以披風、布鞋，做出清朝道光年間的時代感。

戲偶完成後，金湖萬善爺廟副總幹事曾國翔忍不住稱奇，直呼跟廟中供奉的塑像「很像」，黃世志也應允將復刻一尊戲偶送給廟方典藏。

清朝道光年間，雲林縣口湖鄉、四湖鄉因暴雨成災，數千人喪命，史稱「金湖水災」、「六七水災」，當地傳說，水災發生時，鄉民陳英雄趕著回家搶救母親，發現年邁的母親已溺斃，又看見8名孩童抱著櫃子在水中載浮載沉，他奮不顧身搶救，仍不敵水勢與孩童們一同罹難，地方人士委託在地雕塑藝師楊柏林塑為9頭18手的「戰水英雄」神像，在金湖萬善爺廟供奉至今。