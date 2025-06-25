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黃敏惠領軍嘉市好店前進國際食品展 融合傳統創新美味吸客

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2025台北國際食品展上午在南港展覽館盛大登場，嘉義市館位在2館4樓S1115，市長黃敏惠攜手15家「嘉市好店」業者推銷好店產品。圖／嘉市府提供
2025台北國際食品展上午在南港展覽館盛大登場，嘉義市館位在2館4樓S1115，市長黃敏惠攜手15家「嘉市好店」業者推銷好店產品。圖／嘉市府提供

2025台北國際食品展上午在南港展覽館盛大登場，嘉義市館位在2館4樓S1115，市長黃敏惠攜手15家「嘉市好店」業者，出席開幕記者會，推銷好店產品，迎接各地貴客品味嘉義市。

黃敏惠說，嚴選好店產品「升級再升級、精品中的精品」，堅持採用好食材用心製作，融入永續概念，好店不乏30年以上傳統老店，也有創新企業或榮獲多項大獎產品，從咖啡、茶葉到精緻農產加工品，每項好物蘊含在地職人用心創意。

參展15家「嘉市好店」：「三光米」推出口感媲美日本越光米「月光銀飯」；「日造酒妝」展出青梅天然釀造的「經典梅酒」；三代相傳「湯城鵝行」帶來「金蔥鵝油」；「許家銘餅舖」主打冰涼消暑「冰鎮綠豆糕」；「斐園茶莊」呈現風味細緻「阿里山茶葉禮盒組」。

黑豆日曬540天釀製的「台灣嘉釀」出自「義興嘉釀」；強調古法煨煮的「易嘉人」，推出「黑蒜頭烏骨雞湯禮盒」；三代飄香「阿潘肉包」帶來「蛋黃酥」；米點心品牌「阿久師」推出「金月穗頌烘烤米沙琪瑪」；「皇鶴蜂蜜」與東亜園聯名推出「台灣蜂蜜醋HONEYBeVi」。

傳承一甲子「薯職人」創意古早味「地瓜米球」；「聰明鍋」打造的「酸菜鍋湯底」；「島座」選用阿里山高海拔優質茶葉製作的「高山烏龍茶」；「聖保羅烘焙花園」推出榮獲iTQi國際風味評鑑的「聖保羅Q餅」；「里響咖啡」創造茶咖啡「日出相映-阿里山茶咖啡禮盒」。

外貿協會董事長黃志芳出席國際食品展開幕，不忘推廣嘉市館產品，提到貿協與嘉市等縣市有緊密合作關係，邀請大家不要錯過嘉市館優質產品。黃敏惠感謝黃志芳多次邀約協助，帶領嘉市走向國際。

嘉市館設計緊扣食品展主題「精準食代×綠色智慧」，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），融合嘉市深厚文化底蘊、豐富自然資源與不斷創新的城市精神，打造具溫度、觀點與國際視野展覽空間。下午在展場會議室舉辦「嘉市國際商機媒合會」，開拓國際市場通路。

2025台北國際食品展上午在南港展覽館盛大登場，嘉義市館位在2館4樓S1115，市長黃敏惠攜手15家「嘉市好店」業者推銷好店產品。圖／嘉市府提供
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