暑假走讀雲林文化 口湖牽水狀系列活動7/1登場

雲林縣「口湖牽水狀」180週年系列活動將於7月1日展開，各保存者今年積極與民間夥伴拓展多元合作，執行跨界傳承推廣計畫，從靜態展覽、布袋戲演出到體驗營，讓大家以不同面向走讀雲林文化。

雲林縣文化觀光處今天在金湖萬善爺廟舉行口湖牽水狀記者會，由黃世志電視木偶劇團與崇文國小聯手演出布袋戲，為「口湖牽水狀」180週年系列活動拉開序幕。

雲林縣長張麗善表示，「口湖牽水狀」源於清道光25年（西元1845年）一場造成數千人罹難的重大水患，每年農曆6月7日及8日，口湖鄉、四湖鄉沿海地區舉行盛大祭典，緬懷當年罹難的先民。這項國家重要民俗活動由金湖萬善爺廟管理委員會、蚶寮萬善祠管理委員會及下寮仔萬善爺廟管理委員會為保存者。

張麗善說，「口湖牽水狀」儀式體現在地文化特色、集體記憶與追思先人，每年由金湖萬善爺廟、蚶寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟共同主辦，此民俗所傳承的價值，具有極為深刻的生命教育意義，

雲林縣文化觀光處長陳璧君指出，今年各保存者在縣府輔導及媒合下，積極與民間夥伴拓展多元合作，並獲文化部文化資產局及縣府補助，執行4項跨界傳承推廣計畫，包含靜態展覽、青年挑飯擔工作體驗營、布袋戲重現當年水患災難和社區親子糊水工藝、培訓導覽志工，在7月1日及2日祭典期間提供不定時中、英、閩南語廣播導覽。

此外，九天民俗技藝團「牽水（車藏）」戶外限定版28日晚間6時在金湖萬善爺廟登場，全台唯一一場戶外場，歡迎民眾前來觀看，從劇場殿堂回到信仰現場的藝術行動，將以藝術敬謝土地，帶領觀眾穿越近兩百年的時光，再現沿海人民的信仰記憶與文化魂魄。