暑假走讀雲林文化 口湖牽水狀系列活動7/1登場
雲林縣「口湖牽水狀」180週年系列活動將於7月1日展開，各保存者今年積極與民間夥伴拓展多元合作，執行跨界傳承推廣計畫，從靜態展覽、布袋戲演出到體驗營，讓大家以不同面向走讀雲林文化。
雲林縣文化觀光處今天在金湖萬善爺廟舉行口湖牽水狀記者會，由黃世志電視木偶劇團與崇文國小聯手演出布袋戲，為「口湖牽水狀」180週年系列活動拉開序幕。
雲林縣長張麗善表示，「口湖牽水狀」源於清道光25年（西元1845年）一場造成數千人罹難的重大水患，每年農曆6月7日及8日，口湖鄉、四湖鄉沿海地區舉行盛大祭典，緬懷當年罹難的先民。這項國家重要民俗活動由金湖萬善爺廟管理委員會、蚶寮萬善祠管理委員會及下寮仔萬善爺廟管理委員會為保存者。
張麗善說，「口湖牽水狀」儀式體現在地文化特色、集體記憶與追思先人，每年由金湖萬善爺廟、蚶寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟共同主辦，此民俗所傳承的價值，具有極為深刻的生命教育意義，
雲林縣文化觀光處長陳璧君指出，今年各保存者在縣府輔導及媒合下，積極與民間夥伴拓展多元合作，並獲文化部文化資產局及縣府補助，執行4項跨界傳承推廣計畫，包含靜態展覽、青年挑飯擔工作體驗營、布袋戲重現當年水患災難和社區親子糊水工藝、培訓導覽志工，在7月1日及2日祭典期間提供不定時中、英、閩南語廣播導覽。
此外，九天民俗技藝團「牽水（車藏）」戶外限定版28日晚間6時在金湖萬善爺廟登場，全台唯一一場戶外場，歡迎民眾前來觀看，從劇場殿堂回到信仰現場的藝術行動，將以藝術敬謝土地，帶領觀眾穿越近兩百年的時光，再現沿海人民的信仰記憶與文化魂魄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言