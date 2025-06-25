搭乘台灣好行遊阿里山、瑞里及太平 抽日本雙人機票

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處今起至9月24日舉辦「樂遊阿里山 搭好行獎不停」抽獎活動，搭乘台灣好行－阿里山線、瑞里線及太平線，填寫問券就能參加抽獎活動，有機會獲得中華航空台北-東京雙人來回機票、阿里山賓館雙人房住宿券等大獎。

阿管處鼓勵旅客搭乘台灣好行，使用悠遊卡、一卡通、icash等電子票證，也可至全家便利商店或阿里山EASY GO購買套票，完成線上登錄與問卷即可參加抽獎，活動期間將舉辦3次抽獎，得獎名單分別於8月15日、9月15日與10月15日公布阿里山新印象粉絲專頁。

阿管處表示，每搭乘1次就有1次抽獎機會，未中獎者還能自動累計參加下次抽獎，最大獎項包含中華航空台北-東京雙人來回機票、阿里山賓館雙人住宿一晚，還有台灣好行紀念毛巾、優惠套票、環保餐具組、防水盥洗包、喔熊一卡通及喔熊自動傘等獎品。

阿管處長黃怡平說，阿里山今年榮獲紐約時報評為全球最值得造訪52處景點的第19名，是台灣唯一上榜的旅遊目的地，阿里山豐富的自然生態、人文資源及遊憩景點歡迎大家走訪，快揪親朋好友共乘好行、暢遊阿里山，出發就有機會中大獎。