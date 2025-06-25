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搭乘台灣好行遊阿里山、瑞里及太平 抽日本雙人機票

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山國家風景管理處今起推出抽獎活動，搭乘台灣好行遊阿里山、瑞里及太平，可抽日本雙人來回機票及阿里山賓館住宿券。圖／阿管處提供
阿里山國家風景管理處今起推出抽獎活動，搭乘台灣好行遊阿里山、瑞里及太平，可抽日本雙人來回機票及阿里山賓館住宿券。圖／阿管處提供

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處今起至9月24日舉辦「樂遊阿里山 搭好行獎不停」抽獎活動，搭乘台灣好行－阿里山線、瑞里線及太平線，填寫問券就能參加抽獎活動，有機會獲得中華航空台北-東京雙人來回機票、阿里山賓館雙人房住宿券等大獎。

阿管處鼓勵旅客搭乘台灣好行，使用悠遊卡、一卡通、icash等電子票證，也可至全家便利商店或阿里山EASY GO購買套票，完成線上登錄與問卷即可參加抽獎，活動期間將舉辦3次抽獎，得獎名單分別於8月15日、9月15日與10月15日公布阿里山新印象粉絲專頁。

阿管處表示，每搭乘1次就有1次抽獎機會，未中獎者還能自動累計參加下次抽獎，最大獎項包含中華航空台北-東京雙人來回機票、阿里山賓館雙人住宿一晚，還有台灣好行紀念毛巾、優惠套票、環保餐具組、防水盥洗包、喔熊一卡通及喔熊自動傘等獎品。

阿管處長黃怡平說，阿里山今年榮獲紐約時報評為全球最值得造訪52處景點的第19名，是台灣唯一上榜的旅遊目的地，阿里山豐富的自然生態、人文資源及遊憩景點歡迎大家走訪，快揪親朋好友共乘好行、暢遊阿里山，出發就有機會中大獎。

阿里山賓館總經理王覺非說，感謝阿里山風景區管理處為帶動周邊產業觀光，結合旅宿業者推動永續旅遊，阿里山賓館加碼提供豪華雙人房抽獎券，鼓勵遊客到阿里山森林遊樂園區度假，也舒緩每年暑假期間交通擁塞的人潮，帶動永續旅遊促進地方觀光。

阿里山國家風景管理處今起推出抽獎活動，搭乘台灣好行遊阿里山、瑞里及太平，可抽日本雙人來回機票及阿里山賓館住宿券。圖／阿里山賓館提供
阿里山國家風景管理處今起推出抽獎活動，搭乘台灣好行遊阿里山、瑞里及太平，可抽日本雙人來回機票及阿里山賓館住宿券。圖／阿里山賓館提供
阿里山國家風景管理處今起推出抽獎活動，搭乘台灣好行遊阿里山、瑞里及太平，可抽日本雙人來回機票及阿里山賓館住宿券。圖／阿里山賓館提供
阿里山國家風景管理處今起推出抽獎活動，搭乘台灣好行遊阿里山、瑞里及太平，可抽日本雙人來回機票及阿里山賓館住宿券。圖／阿里山賓館提供
阿里山國家風景管理處今起推出抽獎活動，搭乘台灣好行遊阿里山、瑞里及太平，可抽日本雙人來回機票及阿里山賓館住宿券。圖／阿里山賓館提供
阿里山國家風景管理處今起推出抽獎活動，搭乘台灣好行遊阿里山、瑞里及太平，可抽日本雙人來回機票及阿里山賓館住宿券。圖／阿里山賓館提供

阿里山 台灣好行 一卡通

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