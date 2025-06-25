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嘉義中埔湧豐沛泥漿溫泉 立委爭取打造療癒觀光亮點

中央社／ 嘉義縣25日電

嘉義中埔鄉澐水擁天然泥漿溫泉，相關單位正規劃開發成療癒觀光場域，民進黨立委陳冠廷與蔡易餘昨天前往踏勘，2人見泥漿湧泉充沛非常驚喜，將全力爭取中央資源打造新亮點。

陳冠廷今天在臉書（Facebook）貼文表示，昨天與蔡易餘、西拉雅國家景區管理處長許主龍、中埔鄉長李碧雲及嘉義縣政府等單位探勘澐水泥漿溫泉與森林。

陳冠廷說，從去年開始就積極推動中埔溫泉文化整體發展，結合中埔得天獨厚山林資源，打造「森林x溫泉」療癒之旅，爭取到交通部觀光署支持，由西拉雅管理處進行規劃，目前進入可行性評估階段，預計今年年底完成。

蔡易餘表示，這次踏勘的泥漿溫泉地點就位於台3線旁，相較過去地點，腹地廣、位置具備明顯優勢，而且湧出泉水溫度高達攝氏60度，泥漿濃度極高，泉質與湧量甚至優於關子嶺。

蔡易餘強調，中埔澐水擁有豐富珍貴森林資源，若能與泥漿溫泉結合，將有潛力打造成「中崙森林溫泉步道」，成為融合自然療癒與在地特色觀光新亮點。

李碧雲說，全球僅有3處泥礦溫泉，其中一處即位於中埔澐水，結合得天獨厚的山林環境，堪稱觀光療癒寶地。

陳冠廷與蔡易餘均表示，將持續爭取中央支持改善周邊基礎設施，包括沄水國小後方森林步道、林業試驗所及澐水溪等自然場域，為嘉義開創全新溫泉觀光動能。

蔡易餘 溫泉 中埔

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