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嘉義家樂福北門店要結束營業？ 家樂福：正常營運

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
家樂福北門店及其停車場目前仍是嘉義市圖書總館園區預定地。圖／本報資料照片
家樂福北門店及其停車場目前仍是嘉義市圖書總館園區預定地。圖／本報資料照片

近來網路社群媒體傳嘉義家樂福北門店將於今年9月結束營業、還傳言要蓋社宅，消息傳出後引起許多嘉義人關切。對此，家樂福公司表示，目前北門店仍營運正常，相關訊息以公司公告為主。這塊土地係嘉義市政府未來總圖預定地，市文化局表示，目前總圖還在規畫進行中，沒有規畫社宅之說。

地方社群媒體流傳家樂福北門店將於今年9月結束營業的訊息，有網友回應，「可不可以消息不要亂傳，能不能等他們公布比較重要，去年也是這樣說，這次住附近沒聽說消息，還是等他們公布消息比較實在」、「確定結束營業了，到9月中裡面廠商要在9月中以前都撤走」、「我覺得會去關心這種問題的人蠻閒的，難道提前知道了，家樂福就不收了？」、「我喜歡逛北門家樂福，千萬不要關啊～」、「住附近的人應該都千百個不願意 但是新聞有報說那塊地要蓋社會住宅⋯只希望跟祝福我們嘉義市越來越好」

記者向家樂福查證，家樂福僅表示，北門店正常營運，相關訊息以公司公告為主。

嘉義市文化局表示，家樂福北門店及其停車場目前仍是圖書總館園區預定地，要規畫社會住宅是不實訊息。總圖計畫案，目前都市計畫變更作業已進入關鍵階段，預計在今年底前送交嘉義市都市計畫委員會完成變更程序。同步辦理土地撥用作業將能加速進行，並隨即啟動建築師競圖作業，為新總圖的規畫設計選出最佳方案。

有人在地方社群媒體留言，傳出嘉義家樂福北門店9月結束營業，證實是網路傳言。家樂福公司表示，營運正常。圖／翻攝畫面
有人在地方社群媒體留言，傳出嘉義家樂福北門店9月結束營業，證實是網路傳言。家樂福公司表示，營運正常。圖／翻攝畫面

家樂福 嘉義 北門

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