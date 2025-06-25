清朝大水患奪數千人命 雲林沿海居民年年辦此儀式緬懷先人

雲林縣口湖鄉、四湖鄉沿海地區在清朝道光年間，曾因暴雨奪走數千人性命，後人每年舉辦牽水（車藏，音同狀）祭典，緬懷先人，今年活動適逢180周年，縣府擴大舉辦，包括6月28日九天民俗技藝團戶外演出、7月1、2日舉辦祭典，並首度推出專屬互動主題桌遊、老照片展，重現沿海居民的信仰記憶。

雲林縣府今在金湖萬善爺廟舉行記者會，公布口湖牽水（車藏）180周年系列活動，6月28日晚上7時邀請九天民俗技藝團在金湖萬善爺廟演出，將結合民俗、劇場、音樂與儀式，帶領觀眾穿越近兩百年的時光，以藝術敬謝土地，7月1、2日將有挑飯擔祭祖靈、萬人塚點燈、放水燈、牽水狀等民俗科儀，緬懷水災受難先民。

口湖牽水（車藏）祭典2010年已登錄為國家重要民俗，今年金湖萬善爺廟將製作3600組水（車藏），藝師王登科今現場指導國小學童製作，藉此傳承在地重要民俗活動。

縣長張麗善表示，相關祭典每年由金湖萬善爺廟、蚶寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟共同主辦，儀式體現在地文化特色、集體記憶與追思先人，也藉此撫慰民心，具有極為深刻的生命教育意義。