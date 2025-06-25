台南汙染列管場址58處 加油站汙染代價慘重 整治超過千萬元

台南市南區一處受重金屬汙染場址日前已遭解列，目前全市列管汙染場址58處，其中以工廠居多，有2處加油站遭列管超過20年，經多年整治，目前正由環保局辦理解除列管中；由於業者都付出至少上千萬元的整治經費，代價慘重。環團要求被列管的汙染場址應盡速整治，還給大地永續環境。

環保局長許仁澤表示，為了幫環境把關，避免工廠作業對土壤及地下水造成影響，從2023年起針對全市工廠做風險分級管理，針對列為「加強管理群」的高風險廠商逐年實地勘查，一旦發現有汙染疑慮，立即啟動進一步檢測。南區該電鍍工廠就被即時發現，而採緊急應變作為，在最短時間內完成整治並解除列管。

甫解列的汙染場址位於台南市南區灣裡，是一家電鍍工廠，2023年11月間環保局稽查發現有重金屬汙染情形，經檢驗，土壤中重金屬「鎳」超標，雖未影響地下水，先以緊急應變方式處理，列為汙染場址。業者隨即提出汙染管制以及整治計畫，獲准後執行，經半年整治今年完成，汙染物濃度已符合相關標準，上月報請環境部解除列管獲准，土地恢復正常使用。環保局表示，此一汙染場址雖屬較不嚴重的場域，但整治經費也花了近200萬元。

環保局統計，從2022年迄今已解除29處汙染列管場址，面積39公頃；目前列管場址58處，多數是工廠的重金屬汙染造成，部分是早期填埋事業廢棄物所致，而因設加油站造成汙染的場址有3處。因加油站儲油槽漏油造成汙染的這些場址都已列管10多年以上，其中有2處超過20年，除了土地無法利用，而整治的經費也相當嚇人，其中位在北區、仁德區的兩處加油站整治雖已進入尾聲，環保局也正辦理解除列管作業中，但整治經費都至少上千萬元，代價相當大。因此，加油站的儲油槽設施不能省，而且也必須做好監管，才能有效防止汙染事件發生。

2013年業者把台塑六輕生產過程中產出的「水化副產石灰」，載運至左鎮、麻豆逕行填土，數量超過5萬4千多公噸，台塑正清理中，其中麻豆場已清除約3萬噸，左鎮部分正由台塑提水保計畫，水利局通過後即可進場處理。另被認為漏網之魚的真理大學附近魚塭遭填水化副產石灰，已報請台南地檢署偵辦，目前補充資料中，若認定為事業廢棄物，也必須清理。

台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，正清除及快要清除的石灰都位於土資場，危害沒有魚塭被倒石灰嚴重，因環境部已認定水化副產石灰是事業廢棄物，更應快點清理，而其他被列管汙染場址也希望能盡速完成整治。

環保局表示，部分汙染場址整治拖多年未完成的原因，有些是汙染較為嚴重，且資金不足，如有些工廠歇業，因沒錢整治，或查不到行為人，只好找關係人處理；由於整治很花錢，無法一次到位就會拖。也有工廠因還在生產中，顧及員工生計以及訂單需求，整治速度也會慢些。