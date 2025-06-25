阿嬤買菜迷途3公里 黃偉哲：免費「愛心手鍊」助回家

台南永康區一名77歲阿嬤上周前往市場買菜卻忘了怎麼回家，在路上迷航3公里至晚上7點，民眾發現異狀報警，警方獲報到場，員警憑著阿嬤身上的愛心手鍊，將阿嬤平安送回家；市府社會局鼓勵家人為長輩辦理「愛心手鍊」，手鍊內含辨識資料，警方可依編碼協助查詢幫助長輩回家。

台南市推估失智人口達1萬8千多人，愛心手鍊至今約6千人配戴，社會局說，主要是有些老人家不習慣會自行脫下，但目前手鍊採用傳統樣式，老人家多數很喜歡，另有些人擔心會有個資外洩會被詐騙疑慮，手鍊主要是編號和當地派出所電話，並無個資，請市民放心。

社會局表示，為防範高齡長者或身心障礙者走失後流落街頭，凡設籍台南市、年滿60歲且有走失疑慮者，未滿60歲領有第一類身心障礙證明者、55歲以上原住民及登記為市定原住民者，皆可至戶籍所在地區公所免費申請。

市長黃偉哲指出，台南老年人口已突破37萬人，占總人口近兩成，距進入「超高齡社會」僅一步之遙。依衛福部統計，失智症盛行率約5%，推估市內失智人口達1萬8千多人。他呼籲家中若有失智風險長者，應盡早申請愛心手鍊，以利萬一走失時透過完整協尋系統快速返家，避免憾事發生。

社會局長郭乃文表示，自2011年起推動此服務至今，已有約6千人配戴。失智者因認知功能退化，常有出門後找不到回家路的情況，手鍊成為迷途時的重要辨識工具。她也提醒，手鍊設計注重隱私安全，僅列印編號與分局名稱、電話，值勤員警可據此查詢聯絡資訊。

民眾申辦時，攜帶當事人與緊急聯絡人身分證影本，前往戶籍地區公所社會課即可辦理。申請全程免費，相關資訊可洽各區公所，或上台南市政府社會局網站查詢，洽詢電話：06-2156974分機24。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線