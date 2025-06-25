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南市勞工局攜手工會挺職災勞工 他去年送貨車禍迄今難工作

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府勞工局與五大總工會今天訪視、慰問職災勞工，並發送慰問金總計11萬元。圖／台南市勞工局提供
台南市政府勞工局與五大總工會今天訪視、慰問職災勞工，並發送慰問金總計11萬元。圖／台南市勞工局提供

「一場意外，讓整個家庭頓失依靠。」59歲的張先生原在台南市從事羊奶外送，卻在四月中旬的一次外送途中自摔，陷入通勤職災困境。失去穩定收入來源後，他不僅需負擔醫療開銷，更得面對日常生活壓力，讓他憂心忡忡。

台南市政府勞工局與五大總工會今天聯手發送慰問金11萬元，由勞工局長王鑫基與各工會代表一同訪視、慰問職災勞工。

32歲的李先生，來自永康區，去年10月在裝修工地作業時自三樓墜落，導致右手嚴重骨折。尚未康復的他，是家中唯一經濟支柱，需獨力撫養兩名年幼子女。勞工局除慰問金外，也整合急難救助資源，協助李家度過危機。

今年3月，從事隨車送貨工作的蘇姓勞工，北上途中遭遇重大車禍，不幸導致缺氧性腦病變，至今仍昏迷未醒，醫療與照護需求極高，家庭承受龐大壓力。這筆慰問金，對蘇家而言，不只是經濟上的緩解，更是社會溫暖的具體展現。

住在歸仁區的陳姓勞工，今年4月在上班途中車禍受創，脊椎與腰椎嚴重受傷，住院13日。事故肇事者未出面處理，他除醫療開支外，還得扛起房租與家計，陷入經濟急難狀況。

而從事居家照服的黃姓勞工，在2月執勤途中為閃避來車自摔，肩膀與手骨嚴重受傷，至今仍需長期復健。雪上加霜的是，其子近期也因病住院，讓原本勉強支撐的家庭經濟幾近崩潰。

勞工局不僅發放慰問金，更串聯醫療、社福與法律支援網絡，力求在勞工最脆弱的時刻，提供最實質的協助。

勞工局長王鑫基強調，不會讓勞工朋友孤單面對困難，呼籲職災勞工應盡快向勞工局通報，以利及早啟動即時關懷與補助機制，讓每位在城市中辛勤工作的勞工，在人生低谷中仍能感受到支持與希望。

台南市政府勞工局長王鑫基與五大總工會今天訪視、慰問職災勞工，並發送慰問金總計11萬元。圖／台南市勞工局提供
台南市政府勞工局長王鑫基與五大總工會今天訪視、慰問職災勞工，並發送慰問金總計11萬元。圖／台南市勞工局提供
台南市政府勞工局長王鑫基與五大總工會今天訪視、慰問職災勞工，並發送慰問金總計11萬元。圖／台南市勞工局提供
台南市政府勞工局長王鑫基與五大總工會今天訪視、慰問職災勞工，並發送慰問金總計11萬元。圖／台南市勞工局提供

職災 勞工局

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