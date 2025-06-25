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嘉義市管理夾娃娃機條例部分條文不明確 市府撤回議會議案修改

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
經濟部開放夾娃娃機後，該產業低人力需求、成本效益高，吸引消費者，「以小博大」特性快速崛起，經濟部定規範加強管理營業亂象，嘉市目前有136家。記者魯永明／攝影
經濟部開放夾娃娃機後，該產業低人力需求、成本效益高，吸引消費者，「以小博大」特性快速崛起，經濟部定規範加強管理營業亂象，嘉市目前有136家。記者魯永明／攝影

嘉市府為管理日益增加抓娃娃機，維護兒少及市民健康，上月議會定期會提送「嘉市自助選物販賣事業管理自治條例草案」，議員鄭光宏指草案針對營業場所應距離國中小測量方式未明確定義，要求市府退回重新研擬，市府接受議員建議，撤回議案修改，下次定期會再提案；引發市民擔心管理出現空窗期。

夾娃娃機條例草案規範，營業場所應距國中小50公尺以上，距離以場所最近出入口或建物的基地境界線最近2點作直線測量。最近有家長發現嘉北國小附近有抓娃娃機店，距學校近，疑違反規定，但目前卻無法可管。

議員鄭光宏說，夾娃娃機賣店亂象不少，包括業者擅自改裝、任意設置、提供有害身心健康等問題商品，政府稽查管理困難，經濟部2024年公布「自助選物販賣事業管理規範」供縣市依循定自治條例。市民最關心營業場所與國中小距離限制及測量方式，經濟部指地方政府得根據管理需求，選擇以「各場所最近出入口」或「各建築物之基地境界線」其中1種為測量方式，但市府自治條例草案未明確定義。

鄭光宏表示，考量嘉市幅員小，夾娃娃機場所與國中小距離限制，應考量比照新北市、苗栗縣，從50公尺提高到75公尺、100公尺，維護兒童身心健康。另桃園與台中市另定「擾鄰條款」，業者半年內遭2度檢舉噪音，將祭出夜間停業處分，建議市府納入參考。

市府建設處說，經濟部2018年開放夾娃娃機後，該產業低人力需求、成本效益高，吸引消費者，「以小博大」特性快速崛起，經濟部定規範加強管理營業亂象，嘉市目前有136家，針對議員提議及民意反映，將修改待釐清營業場所限制距離等規定，未修法通過前，由各相關單位依各自主管法令管理，不會有空窗期。

議員 夾娃娃機

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