台南市打卡新景點 北安商業區特色公園獲建築園冶獎

台南市安南區北安商業區市地重劃再榮獲公園綠地景觀類建築園冶獎，全新的「公AN29-1草湖寮歷史公園」與「公AN29-2台江地景公園」今年初開放後，已成為熱門打卡景點。地政局表示，預計7月辦理土地點交作業，下半年接續辦理抵費地多元處分，打造優質環境以吸引百貨、商旅進駐。

地政局長陳淑美表示，建築園冶獎深受各縣市政府與建築業的重視，是建築界指標性獎項，每年針對特色的建築產品及景觀設計評選，今年於4月底由產官學界組成的專業評審團隊，走訪北安商業區市地重劃區，兩座特色公園與滯洪池深受評審肯定，近日評選結果揭曉，為北安重劃工程再添一座獎項。

北安商業區內兩座特色公園，在設計階段就廣納意見，並開放公民網路票選公園特色主題，設計融入地方歷史脈絡，並結合各年齡層級使用者的空間與活動需求，也視安南區第一座全齡化及多元化使用的公園。園內建置8萬立方公尺容量的滯洪池與18cms抽水站，為氣候變遷增強周邊152公頃土地的防洪韌性，更在重劃工程施工期間面臨颱風、豪雨威脅，提早發揮功能，達到實用與美觀兼具的效果。

重劃區開發前多為閒置魚塭，面對大範圍低窪地填土需求，地政局超前部署，於開工前取得白河水庫的免費土方提前堆置於工區內，不僅協助去化水庫淤土，更大幅縮短重劃施工期程及減輕重劃費用負擔，創造雙贏。

目前重劃區已在去年12月31日完成重劃土地分配公告，目前正辦理重劃區內地籍測量及重劃後土地權利變更登記相關作業，預計今年6月陸續完成土地登記，7月辦理土地點交作業，下半年接續辦理抵費地多元處分。重劃區提升周邊環境品質、帶動地區建設及商業發展。