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台南大林路椰林 明起動工移除

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市政府執行南區大林路道路改善工程，將移除椰林行道樹，換成其他樹種，重塑大林路景觀。圖為完工模擬圖。圖／南市工務局提供
台南市政府執行南區大林路道路改善工程，將移除椰林行道樹，換成其他樹種，重塑大林路景觀。圖為完工模擬圖。圖／南市工務局提供

台南南區大林路道路改善工程規畫移除中央分隔島的椰子樹，「椰林大道」將消失，先前引發兩派爭議。市府昨表示，將回應地方社區居民期待，移除椰林行道樹並替換新的行道樹、重新規畫車道與人行道配置，預計明天起動工。

當地大林里長劉相明說，椰林行道樹移除是地方共識，地方居民都很期待新的道路景觀，也希望公部門未來新植行道樹時，能以適合的原生種為主。

大林路行道樹現有52棵椰子樹，護樹人士先前指出此為市區極少有以棕櫚科為行道樹的道路，應盡量保留，不過里長、居民多認為椰子樹高聳不易修剪，厚重枯葉若掉下來容易誤傷路人，支持移除。

南市工務局表示，原華盛頓椰子行道樹經綜合評估後，認定有潛藏危險之虞，對淨化空氣、減緩噪音效益有限，更缺乏促進生物多樣性功能，26日起陸續進行樹木移除與替換作業，第1階段北工區（靠大林國宅）共移除25株，道路工程進場再施作北工區，施作完畢後，再移除南工區27株。

工務局指出，考量台南夏季炎熱，會優先選擇具有遮蔭功能，且兼具美觀與生態價值的行道樹，至於移除後的華盛頓椰子枝葉及樹幹，會提供環保局用於手作步道示範之材料，充分利用資源循環與永續。工務局也表示，大林路為民眾出入體育公園、水交社及東區等重要道路，將重新規畫車道與人行道配置，打掉現有分隔島並重新設計分隔島，擴大人行道、新設左轉車道等，優化汽機車用道、公車族及行人安全。

行道樹 環保 台南 人行道

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