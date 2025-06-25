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搶救腐朽文物！嘉義市慈濟宮 百年家將圖送修
嘉義市歷史建築慈濟宮早年在廟內掛10幅家將圖，因潮濕風化逐漸佚失，迄今尚存8幅，經市府爭取獲核定花費120萬元修復，由雲林科技大學修復師侯宗延團隊得標，侯昨到廟內點交，他說，此應是嘉義地區最早一批的家將圖，很具代表性。
慈濟宮主委洪朝文說，日治時代即有10幅家將圖，當時因皇民化，廟宇遭難，直至1945年台灣光復後慈濟宮重建，家將圖得以在廟的振裕堂廂房展現，當時掛著的每幅圖下方有張木椅，每當有活動出團前，團員坐於各自角色木椅上開臉，家將圖除了有裝飾空間外、也有供臉譜開臉參考功能。他指出，因潮濕風化，家將圖逐漸腐蝕，廟方收藏尚存「文差」、「范將軍」、「謝將軍」、「甘將軍」、「柳將軍」、「春大神」、「夏大神」、「冬大神」8幅，經專家以科學儀器推測，繪製於1911年至1946年間，有百年歷史。
雲林科技大學文物修護研究與推廣中心修復師侯宗延團隊負責修復家將圖，預計為期1年半，侯宗延與團隊昨到廟內，將8幅家將圖搬出，於供桌前一一展示確認，雙方簽收立據為憑。
侯宗延說，家將圖長期捲收導致有明顯橫向裂紋，加上日久纖維老化斷裂，修復時會增加結構力，而裝裱材料是用印花布料，都會盡量回復。
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