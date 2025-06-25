雲林北港孵出埃及斑蚊 8里高風險

本報去年獨家報導國家衛生研究院發現埃及斑蚊「北漂」到雲林縣北港鎮，今年監測仍持續發現埃及斑蚊幼蟲，雲縣衛生局昨公布12日國衛院監測結果，北港鎮共榮里採樣卵紙孵出埃及斑蚊，表示針對8個高風險里持續孳清、衛教。

根據國衛院最新監測病媒蚊結果，北港的義民、中和、光民、共榮、東陽5個里陽性率逾6成，風險較高，且共榮里有卵紙孵出埃及斑蚊，賜福、東華、仁和的陽性率次之，為此，環保局表示，已布置30處成蚊誘殺桶防治，並持續加強清消。

雲縣府、疾病管制署昨天於北港老人會辦「齊心孳清，家戶動起來」登革熱防治記者會，縣長張麗善示範「巡、倒、清、刷」滅孑孓方法，她表示，0.5公分的積水即可孳生孑孓，由卵至成蚊只須8至13天，呼籲民眾主動清除家戶內外的積水容器。

雲縣衛生局長曾春美說，北港是觀光重鎮，南來北往人口眾多移動頻繁，以北港朝天宮周遭人流熱區的8個高風險里別，持續進行家戶內孳清、衛教里民防蚊知識，針對查獲孳生源者，經複查無改善，將開立改善通知書，經限期仍未改善，將依傳染病防治法開罰3千至1萬5千元。

疾管署南區管制中心副主任陳紫君說，國衛院監測到埃及斑蚊在北港拓植後，疾管署每月兩次協同地方衛生單位查核，目前社區防治工作做得還不錯，沒有確定病例發生，務必要做到杜絕埃及斑蚊在北港落地生根。

另外，去年全球登革熱疫情累計1400萬餘例，為有紀錄以來最嚴重的1年，截至目前今年台灣累計82例境外登革熱確診案，是近6年同期次高。