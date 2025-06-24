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松鼠又惹禍！ 台南市鬧區晚間突停電 影響1292戶

聯合報／ 記者萬于甄袁志豪／台南即時報導
台南中西區大同路一段、樹林街二段今晚約7點時突發生停電，台電獲報派員巡查，發現電線桿上的熔絲鏈開關，因松鼠碰觸跳脫停電，約1292戶受影響，經搶修在晚間7時28分全面復電。圖／台電台南區處提供
台南中西區大同路一段、樹林街二段今晚約7點時突發生停電，台電獲報派員巡查，發現電線桿上的熔絲鏈開關，因松鼠碰觸跳脫停電，約1292戶受影響，經搶修在晚間7時28分全面復電。圖／台電台南區處提供

台南中西區大同路一段、樹林街二段今晚約7點時突發生停電，因正值晚餐時間，附近不少店家做生意都受到影響；台電人員接獲報案派員巡查，發現是周邊的電線桿上的熔絲鏈開關，因松鼠碰觸跳脫停電，約1292戶受影響，經搶修在晚間7時28分全面復電。

有網友今晚在社群平台發文，「在燒肉店吃到一半突然跳電的機率有多高？」，該名網友在台南一處燒肉店幫友人慶生，吃到一半卻突然停電，且店員正要開始唱生日快樂歌，雖讓網友直呼也太可愛，然而走出才發現整條台南樹林街都停電。另外，也有網友提到，「既19日一次，今天台南中西區再次停電了，台灣，真的不缺電嗎？」

對此，台電表示，獲報後派員巡查，晚間6點59分時，中西區一處電線桿熔絲鏈開關因松鼠碰觸而跳脫停電，影響範圍以大同路一段、樹林街二段一帶為主，約1292戶受影響，經搶修後已在晚間7點28分全面復電。

台南中西區大同路一段、樹林街二段今晚約7點時突發生停電，台電獲報派員巡查，發現電線桿上的熔絲鏈開關，因松鼠碰觸跳脫停電，約1292戶受影響，經搶修在晚間7時28分全面復電。圖／台電台南區處提供
台南中西區大同路一段、樹林街二段今晚約7點時突發生停電，台電獲報派員巡查，發現電線桿上的熔絲鏈開關，因松鼠碰觸跳脫停電，約1292戶受影響，經搶修在晚間7時28分全面復電。圖／台電台南區處提供

台南 停電

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