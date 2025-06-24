嘉市建設處長田長沛7/3離職 黃敏惠祝福
前立委潘維剛之子、曾投入國民黨嘉義市立委初選的嘉義市建設處長田長沛，因另有生涯規劃將於7月3日離職，市長黃敏惠今天頒贈紀念品，表達對田長沛的期勉與祝福。
黃敏惠今天在市務會議上，細數與田長沛共同為市政努力的點滴，她說「原本還想再多留你一下，但知道你有新的職涯規劃，我們也為你感到高興與驕傲」。
黃敏惠提到，田長沛擔任建設處長忙碌之餘，仍努力通過會計師考試，展現超強毅力與自我要求，「這份永不放棄的努力，正是嘉義人的精神」，祝福田長沛未來無論在哪個工作崗位，都能持續發揮專業。
田長沛致詞指出，嘉義市能成功招商引入IKEA，除市府團隊展現努力不懈的誠意及毅力，在市長黃敏惠帶領下，嘉義市成為雲嘉南觀光休閒消費中心、展現消費潛力，成為IKEA繼推出快閃店後，決心入駐嘉義市原因。
田長沛表示，當年備考會計師執照時，正值工作繁忙、市政推動密集之際，當時是市長一句「再不考過就打屁股」的叮嚀，讓自己不敢鬆懈，終於順利通過台灣會計師考試，未來將赴會計師事務所歷練。
2024年嘉義市立委選舉，國民黨當時除了有5名市議員投入立委初選，田長沛在告知黃敏惠、家人後，也參與黨內初選，不過最後並未脫穎而出。
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