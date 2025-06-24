快訊

Albee不忍了！發文否認是小三：沒對不起任何人

監軍？柯文哲政治獻金案小草沒旁聽 「心靈秘書」獨坐作筆記

怒控伊朗違反停火！以色列防長下令「強硬反擊」 德黑蘭否認發射飛彈

不忍社工騎車發物資 巨鴻興業董事長捐車當雲林家扶中心的腳

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
巨鴻興業公司董事長劉安泰（左三）得知雲林家扶中心社工常騎車載著民生物資，服務20鄉鎮市的弱勢家庭，今捐贈雲林家扶中心一輛廂型車，將運用家扶第一線社會福利服務行動。記者陳雅玲／攝影
巨鴻興業公司董事長劉安泰（左三）得知雲林家扶中心社工常騎車載著民生物資，服務20鄉鎮市的弱勢家庭，今捐贈雲林家扶中心一輛廂型車，將運用家扶第一線社會福利服務行動。記者陳雅玲／攝影

巨鴻興業公司董事長劉安泰得知雲林家扶中心社工常騎車載著民生物資，服務20鄉鎮市的弱勢家庭，今捐贈雲林家扶中心一輛廂型車，將運用家扶第一線社會福利服務行動，盼這輛車成為雲林家扶中心的腳，深入各鄉鎮照顧弱勢。

劉安泰今在縣長張麗善、雲林科技工業區廠商協進會理事長黃聰榮及社會處長林文志共同見證下，捐贈雲林家扶中心一輛廂型車，由家扶主委陳燦勲代表受贈。

劉安泰表示，他聽說雲林家扶社工常騎車載著民生物資，穿梭20個鄉鎮市發送，覺得非常辛苦，能有機會有能力捐贈家扶客貨兩用扶幼專車，方便社工接送小朋友或運送物資，讓服務及時到位，他由衷感到開心。

雲林科技工業區廠商協進會理事長黃聰榮表示，這次捐贈是由雲林科技工業區廠協前理事長陳麒升牽線促成，雲林的廠商取之於社會，遇到社會有需要時，也很樂意幫忙，他盼望這輛車成為家扶中心的腳，走入更多需要幫助的地方，帶給社會正向的善循環。

張麗善表示，她很感謝家扶中心長期照顧縣內青少年及弱勢族群，不遺餘力的替公部門解決很多問題，是穩定社會一個非常重要的機構，也感謝劉董事長願意捐贈家扶扶幼專車，讓更多鄉親得到照顧。

雲林家扶中心目前服務1千多戶弱勢家庭，陳燦勲表示，社工服務時多是騎乘機車，相當不便，尤其遇到天雨更不方便，感謝企業捐贈，受贈車輛未來將用於社工訪視、物資運送與孩童接送等多項任務。

巨鴻興業公司董事長劉安泰（後排右二）得知雲林家扶中心社工常騎車載著民生物資，服務20鄉鎮市的弱勢家庭，今捐贈雲林家扶中心一輛廂型車，將運用家扶第一線社會福利服務行動。記者陳雅玲／攝影
巨鴻興業公司董事長劉安泰（後排右二）得知雲林家扶中心社工常騎車載著民生物資，服務20鄉鎮市的弱勢家庭，今捐贈雲林家扶中心一輛廂型車，將運用家扶第一線社會福利服務行動。記者陳雅玲／攝影

雲林 社工 家扶中心

延伸閱讀

丁學忠罷免進入三階 張麗善：全力下鄉宣講力挺

雲林縣府官網導入AI軟體翻譯 張麗善日文竟變「張立山」

影／通緝犯要關6年 台中街頭昨拒捕衝撞44車！在雲林落網

台中男子拒檢擦撞逾40車 棄車逃逸雲林落網

相關新聞

不忍偏鄉民眾就醫不便 古坑女婿捐無障礙就醫福祉車

刷樂公司董事長陳永記是雲林縣古坑鄉女婿，每次陪同妻子莊甘雪返鄉探視岳父母看到他們年邁就醫不便，考量古坑鄉還有偏鄉長輩也為...

不忍社工騎車發物資 巨鴻興業董事長捐車當雲林家扶中心的腳

巨鴻興業公司董事長劉安泰得知雲林家扶中心社工常騎車載著民生物資，服務20鄉鎮市的弱勢家庭，今捐贈雲林家扶中心一輛廂型車，...

芒果季來臨！ 台南推安心標章加強稽查避免消費爭議

正值芒果產季，台南玉井號稱芒果故鄉，每年吸引不少遊客到玉井青果集貨場採買，但有遊客反映近期到玉井買愛文芒果，並依攤販指示...

台南市長獎黃偉哲「表演踢破木板」 自嘲摔倒

由台南首創、已邁入第4年的「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮，第4場次23日下午於慈濟高中登場，臺南市長黃偉哲出席為東區、中西區、安南區、安平區、南區等5區共41所國小、689位畢業生頒發市長獎。把握難得機

保存百年文物 嘉市慈濟宮120萬補修家將圖

嘉義市定古蹟慈濟宮獲文化部、市府補助及自籌共120萬元為8幅百年家將圖進行修復，今天上午雲林科技大學文物修護研究與推廣中...

埃及斑蚊北港落地生根？ 6月12日採樣又孵出埃及斑蚊

本報去年獨家報導國家衛生研究院在雲林縣北港鎮發現埃及斑蚊，確認已跨越北回歸線「氣溫」防線，6月12日最新監測結果，在北港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。