不忍社工騎車發物資 巨鴻興業董事長捐車當雲林家扶中心的腳

巨鴻興業公司董事長劉安泰得知雲林家扶中心社工常騎車載著民生物資，服務20鄉鎮市的弱勢家庭，今捐贈雲林家扶中心一輛廂型車，將運用家扶第一線社會福利服務行動，盼這輛車成為雲林家扶中心的腳，深入各鄉鎮照顧弱勢。

劉安泰今在縣長張麗善、雲林科技工業區廠商協進會理事長黃聰榮及社會處長林文志共同見證下，捐贈雲林家扶中心一輛廂型車，由家扶主委陳燦勲代表受贈。

劉安泰表示，他聽說雲林家扶社工常騎車載著民生物資，穿梭20個鄉鎮市發送，覺得非常辛苦，能有機會有能力捐贈家扶客貨兩用扶幼專車，方便社工接送小朋友或運送物資，讓服務及時到位，他由衷感到開心。

雲林科技工業區廠商協進會理事長黃聰榮表示，這次捐贈是由雲林科技工業區廠協前理事長陳麒升牽線促成，雲林的廠商取之於社會，遇到社會有需要時，也很樂意幫忙，他盼望這輛車成為家扶中心的腳，走入更多需要幫助的地方，帶給社會正向的善循環。

張麗善表示，她很感謝家扶中心長期照顧縣內青少年及弱勢族群，不遺餘力的替公部門解決很多問題，是穩定社會一個非常重要的機構，也感謝劉董事長願意捐贈家扶扶幼專車，讓更多鄉親得到照顧。